Ram 1500 entra nel mercato europeo, il prezzo del pick-up è da urlo

Il mercato europeo dell’automotive sta per avere una bella sferzata, il Ram 1500 debutta sul mercato europeo con una versione completamente rinnovata, puntando a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta all’efficienza e al comfort. Questo pick-up iconico, noto per la sua robustezza, si propone come leader del segmento full-size, con una gamma di motori avanzati e una dotazione tecnologica di alto livello.

Design audace e versatilità

Fin dall’esterno, il nuovo Ram 1500 cattura l’attenzione con un look deciso e imponente.

La, rivisitata per essere ancora più grande e inclinata, si presenta in diverse versioni per adattarsi ai gusti dei clienti. Il badge R-A-M, ben evidente, sottolinea l’orgoglio del marchio e il carattere distintivo del veicolo. I fari a LED di ultima generazione, insieme ai fendinebbia con funzione cornering, non solo migliorano l’estetica, ma garantiscono anche un’ottima visibilità in ogni condizione stradale. All’interno, il Ram 1500 colpisce per la qualità dei materiali e per un’attenzione maniacale al dettaglio. Pelle, metallo e inserti in fibra di carbonio creano un ambiente sofisticato, mentreavanzato riduce al minimo i rumori esterni, offrendo un’esperienza di guida rilassante.

Una delle innovazioni più apprezzate è il portellone multifunzione posteriore. Diviso in due parti con un’apertura 60/40, questo sistema rende il carico e lo scarico più agevoli, soprattutto quando si trasportano attrezzature voluminose o pesanti. Inoltre, il sistema RamBox Cargo Management aggiunge praticità, offrendo spazi di stoccaggio integrati e illuminati, con una presa elettrica da 115V per alimentare strumenti o dispositivi durante il lavoro o le attività all’aperto.

Ram 1500, tecnologia all’avanguardia

La tecnologia è uno dei punti di forza del nuovo Ram 1500. Il sistema di infotainment è dotato di un processore cinque volte più veloce rispetto alla versione precedente, garantendo un’esperienza utente fluida e reattiva.

Il touchscreen da 14,9 pollici permette di gestire simultaneamente più funzioni grazie alla modalità split-screen, rendendo la navigazione tra le diverse applicazioni semplice e intuitiva. Un’altra novità interessante è lo specchietto retrovisore digitale, che fornisce una visuale posteriore senza ostacoli, grazie a una telecamera dedicata. Gli utenti possono alternare tra la visione digitale e quella tradizionale con un semplice tocco. Inoltre, l’head-up display da 10 pollici proietta informazionicome la velocità e le indicazioni di navigazione direttamente sul parabrezza, migliorando la sicurezza.

Il nuovo Ram 1500 offre una gamma di motorizzazioni che bilanciano potenza ed efficienza. Le nuove unità Hurricane da 3.0 litri, disponibili in due varianti, promettono prestazioni superiori rispetto ai tradizionali V8, con un occhio di riguardo ai consumi. Il modello Hurricane standard sviluppa 420 cavalli e 636 Nm di coppia, mentre la versione High Output raggiunge i 504 cavalli e 706 Nm, garantendo prestazioni entusiasmanti su strada. Entrambe le versioni includono due turbocompressori e sistemi di iniezione ad alta pressione, ottimizzando la potenza e l’efficienza. Per chi cerca una soluzione più tradizionale, è disponibile anche il motore Pentastar V6 da 305 cavalli, abbinato a una trasmissione automatica a 8 marce.

Varianti e prezzi

In Europa, il Ram 1500 sarà disponibile in diversi allestimenti, tra cui Tradesman, Big Horn, Laramie, Rebel, Limited Tungsten e RHO, con un prezzo di partenza di circa 62.000 euro. Gli ordini sono già aperti nelle concessionarie, e si prevede che entro il 2025 arriverà anche la versione completamente elettrica, il Ram 1500 REV, pronto a portare la gamma Ram nel futuro della mobilità sostenibile. Ecco le parole di Eric Laforge, Responsabile Ram, Dodge per la Regione Enlarged Europe:

“Lo sviluppo dei prodotti Ram si allinea perfettamente alle mutevoli esigenze dei clienti in Europa. Si tratta di persone amanti della Ram Life, uno stile di vita indipendente che incarna lo spirito americano, offrendo al contempo comfort, convenienza e prestazioni eccezionali. Unico marchio esclusivamente dedicato ai pick- up, Ram soddisfa queste esigenze con il nuovo Ram 1500, che vanta numerose innovazioni incentrate sui nostri cinque pilastri: efficienza, capacità, tecnologia, comfort e qualità premium”.

Riassumendo…