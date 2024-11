Quanto vale una vecchia edizione de Il Signore degli Anelli ora che è introvabile?

Quando qualche anno fa è arrivata la tradizione di Ottavio Fatica, le precedenti edizioni de Il Signore degli Anelli tradotte dalla Aliata Villafranca hanno di colpo ottenuto un’impennata del proprio valore nel mercato dei collezionisti, questo perché la casa editrice ha deciso di ritirare completamente dal mercato tali edizioni. Nasce quindi spontanea la domanda degli appassionati, quanti vale un’edizione del genere? Lo discorso torna d’attualità in questo periodo alla luce della nuova tradizione de Lo Hobbit effettuata da Wu Ming 4.

Un mercato in fibrillazione

Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Il mondo del collezionismo è da sempre un fiume in piena, lo abbiamo visto anche per quanto riguarda il settore dei fumetti. La traduzione italiana de “Il Signore degli Anelli” di J.R.R. Tolkien, realizzata da Vittoria Alliata di Villafranca, ha visto diverse edizioni nel corso degli anni, ognuna con caratteristiche uniche che ne influenzano il valore collezionistico. Questa traduzione, pubblicata per la prima volta nel 1970 da Rusconi, è stata successivamente riproposta da vari editori, tra cui Bompiani e Mondolibri, con differenti formati e presentazioni.

Edizioni Rusconi (1970 e successive) – La prima edizione italiana del 1970, edita da Rusconi, è particolarmente ricercata dai collezionisti. Questa versione in volume unico con copertina rigida e sovraccoperta illustrata da Piero Crida e Mario Monge è considerata una delle più rare e pregiate. Secondo il blog “Tolkieniano Collection”, questa edizione è tra le più ambite dai collezionisti italiani.

Edizioni Bompiani – Nel 2000, Bompiani ha acquisito i diritti delle opere di Tolkien, riproponendo la traduzione della Alliata in diverse edizioni. Tra queste, spicca l’edizione deluxe illustrata da Alan Lee, pubblicata nel 2003, che presenta una copertina rigida con sovraccoperta e illustrazioni a colori. Questa versione è molto apprezzata per la qualità delle illustrazioni e dei materiali utilizzati. Su eBay, copie di questa edizione sono state vendute a prezzi che variano tra 300 e 500 euro, a seconda dello stato di conservazione.

Edizioni Mondolibri – Mondolibri ha pubblicato una versione in tre volumi della traduzione della Alliata, spesso venduta in cofanetto. Queste edizioni, pur essendo più recenti, hanno acquisito valore nel mercato dell’usato. Ad esempio, su eBay, un set completo in buone condizioni può raggiungere prezzi intorno ai 150 euro.

Per quanto riguarda “Lo Hobbit” e “Il Silmarillion”, le traduzioni italiane hanno seguito percorsi differenti. “Lo Hobbit” è stato tradotto da Caterina Ciuferri e pubblicato da Adelphi nel 1973, mentre “Il Silmarillion” è stato tradotto da Francesco Saba Sardi e pubblicato da Rusconi nel 1978. Tuttavia, Bompiani ha successivamente unificato le traduzioni, proponendo edizioni illustrate da Alan Lee. Queste edizioni deluxe sono particolarmente apprezzate dai collezionisti. Ad esempio, una copia de “Lo Hobbit” illustrata da Alan Lee può essere trovata su eBay a prezzi che variano tra 100 e 150 euro, a seconda delle condizioni. Ci si attende però una ulteriore impennata, proprio per la già citata uscita a ottobre della nuova edizione tradotta da Wu Ming 4, cosa che ha comportato il ritiro dal mercato della precedente traduzione.

Considerazioni sul mercato collezionistico

Il valore delle edizioni tradotte da Vittoria Alliata è influenzato da diversi fattori, tra cui l’anno di pubblicazione, lo stato di conservazione, la presenza di elementi originali come sovraccoperte o cofanetti e la rarità dell’edizione. Le prime edizioni Rusconi del 1970 sono tra le più ricercate e possono raggiungere prezzi elevati, soprattutto se in ottime condizioni. Le edizioni illustrate da Alan Lee, sia de “Il Signore degli Anelli” che de “Lo Hobbit” e “Il Silmarillion”, hanno acquisito valore grazie alla qualità delle illustrazioni e alla cura editoriale.

È importante notare che il mercato dei libri da collezione è soggetto a fluttuazioni, e i prezzi possono variare in base alla domanda e all’offerta. Per ottenere una valutazione precisa, è consigliabile consultare librerie antiquarie specializzate o piattaforme online dedicate alla compravendita di libri rari.

I punti chiave…

Le prime edizioni italiane de Il Signore degli Anelli tradotte da Vittoria Alliata, soprattutto quella del 1970 di Rusconi, sono le più rare e ricercate dai collezionisti, con valori che possono superare i 500 euro.

Le edizioni illustrate da Alan Lee e pubblicate da Bompiani hanno acquisito valore per la qualità artistica, e anche le edizioni deluxe de Lo Hobbit e Il Silmarillion sono particolarmente apprezzate.

I prezzi variano in base all’anno di pubblicazione, allo stato di conservazione e alla presenza di elementi originali, rendendo il mercato delle opere italiane di Tolkien molto dinamico per i collezionisti.

Inoltre, la presenza di certificati di autenticità o firme autografe dell’autore o del traduttore può aumentare significativamente il valore di un’edizione.