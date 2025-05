730 precompilato 2025: le 6 cose che puoi fare online

Dal 30 aprile scorso è possibile accedere al 730 precompilato 2025 (anno d’imposta 2024). Solo dal 15 maggio sarà possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione. Il termine ultimo per l’invio è stabilito al 30 settembre 2025. L’accesso al precompilato può avvenire direttamente oppure tramite CAF e professionisti. C’è possibilità di farlo anche tramite il proprio datore di lavoro se questi presta assistenza fiscale ai proprio dipendenti.

Come accedere al 730 precompilato con il fai da te

Soffermandosi sull’accesso diretto da parte del contribuente ciò può avvenire collegandosi al portale dell’Agenzia Entrate dedicato al 730 precompilato. Per accedere è necessario autenticarsi con una delle seguenti credenziali:

Spid – Sistema pubblico dell’identità digitale

Cie – Carta d’identità elettronica 3.0

Cns – Carta nazionale dei servizi

Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) per i soggetti titolati ad averle.

Le 6 azioni possibili

Una volta fatto l’accesso al 730 precompilato 2025, diverse sono le azioni che il contribuente può mettere in atto.

Visualizzazione e stampa

È possibile visualizzare il contenuto della dichiarazione dei redditi proposta dall’amministrazione finanziaria e stamparla per un’analisi più approfondita.

Accettazione e modifiche

Dal 15 maggio 2025, coloro che ritengono completa e corretta la versione precompilata possono accettarla senza apportare modifiche. In tal caso, l’invio può essere effettuato direttamente attraverso il portale.

Il contribuente può scegliere di intervenire sulla dichiarazione, aggiungendo o correggendo informazioni. Tra le modifiche più frequenti vi sono l’inserimento di spese sanitarie non registrate, detrazioni per ristrutturazioni edilizie, interessi su mutui o redditi percepiti non ancora presenti nel modello.

Invio della dichiarazione

Il periodo utile per trasmettere il 730 precompilato decorre dal 15 maggio e termina il 30 settembre 2025.

Il sistema consente di inviare direttamente online il documento, con ricevuta di conferma da parte dell’Agenzia.

Annullamento dell’invio

Nel caso in cui si rilevino errori dopo l’invio, esiste una finestra temporale – dal 19 maggio al 20 giugno – per annullare la dichiarazione trasmessa. In questa fase è possibile correggere le imprecisioni e inviare una nuova versione aggiornata.

Pagamenti e rimborsi

Attraverso il portale, è possibile generare il modello F24 per il versamento di eventuali imposte dovute. Inoltre, si può indicare il proprio conto corrente bancario o postale sul quale ricevere eventuali rimborsi spettanti.

Consultazione documentale

La piattaforma permette di monitorare in tempo reale tutte le comunicazioni scambiate con l’Agenzia delle Entrate, le ricevute relative agli invii effettuati e la documentazione trasmessa. È anche disponibile l’elenco dei soggetti delegati a cui è stata resa disponibile la dichiarazione, utile in caso di assistenza tramite terzi.

730 precompilato: una scelta tra autonomia e assistenza

Sebbene sia pensato per consentire un approccio autonomo e semplificato alla dichiarazione dei redditi, molti contribuenti continuano a preferire il supporto di CAF e professionisti per gestire il Modello 730, soprattutto in presenza di situazioni reddituali complesse o detrazioni particolari.

La possibilità di affidarsi a soggetti esperti resta, dunque, un’opzione valida e parallela, che garantisce assistenza qualificata e tutela in caso di errori.

Riassumendo