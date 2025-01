Quanto spenderanno gli italiani per i saldi invernali? Si risparmierà davvero?

Con l’inizio del nuovo anno, i saldi invernali rappresentano un appuntamento imperdibile per milioni di italiani desiderosi di approfittare di sconti e offerte vantaggiose. Secondo le stime di Confcommercio, quest’anno circa 16 milioni di famiglie parteciperanno ai saldi, con una spesa media di 138 euro a persona e 307 euro per nucleo familiare, generando un giro d’affari complessivo di 4,9 miliardi di euro.

Previsioni di spesa per i saldi invernali 2025

Rispetto all’anno precedente, si registra un lieve incremento di 1 euro nella spesa media pro capite e un aumento di 100 milioni di euro nel giro d’affari totale.

Questo trend positivo è attribuibile, in parte, all’aumento delle tredicesime, che hanno superato i, registrando un incremento del 7,8% rispetto all’anno scorso. Tale incremento ha rafforzato la disponibilità economica delle famiglie italiane, alimentando ulteriormente l’interesse per i saldi invernali.

I saldi invernali rappresentano una tradizione consolidata nel panorama commerciale italiano, coinvolgendo non solo i consumatori locali ma anche un numero crescente di turisti stranieri attratti dal “Made in Italy”. Giulio Felloni, Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, ha sottolineato come i saldi siano un’occasione per le famiglie italiane alla ricerca dell’affare e per gli stranieri amanti dello shopping italiano.

Strategie per risparmiare durante i saldi

Per ottimizzare gli acquisti durante i saldi invernali e assicurarsi veri affari, è consigliabile adottare alcune strategie:

Preparare una Lista di Acquisti: Identificare in anticipo gli articoli di cui si ha realmente bisogno aiuta a focalizzarsi sugli acquisti necessari, evitando spese impulsive.

Stabilire un Budget: Definire un limite di spesa consente di mantenere il controllo sulle finanze ed evitare di eccedere, garantendo acquisti responsabili.

Monitorare i Prezzi Prima dei Saldi: Verificare i prezzi degli articoli desiderati prima dell’inizio dei saldi permette di valutare l’effettiva convenienza degli sconti proposti e di riconoscere eventuali offerte ingannevoli.

Acquistare nei Primi Giorni: Partecipare ai saldi sin dai primi giorni offre una maggiore varietà di scelta e aumenta le possibilità di trovare le taglie e i modelli desiderati.

Preferire Negozi Affidabili: Rivolgersi a punti vendita di fiducia o a marchi noti garantisce una maggiore sicurezza sulla qualità dei prodotti e sulla veridicità degli sconti applicati.

Conservare gli Scontrini: Gli scontrini sono essenziali per eventuali cambi o resi. È importante ricordare che, in caso di prodotto difettoso, il negoziante è obbligato alla riparazione, sostituzione o rimborso, indipendentemente dal fatto che l’articolo sia stato acquistato in saldo.

Attenzione alle Politiche di Reso: Informarsi sulle condizioni di reso e cambio dei prodotti, soprattutto per gli acquisti online, dove il diritto di recesso entro 14 giorni è garantito, salvo per prodotti personalizzati o su misura.

Calendario dei saldi invernali 2025 regione per regione

Le date di inizio e fine dei saldi variano a seconda delle regioni italiane.

Nella maggior parte delle regioni, i saldi iniziano il 4 gennaio 2025, con alcune eccezioni come la Valle d’Aosta, dove sono iniziati il 2 gennaio, e la Provincia di Bolzano, dove inizieranno l’8 gennaio. La durata dei saldi varia generalmente tra i 30 e i 60 giorni, a seconda della regione.

In sostanza, i saldi invernali 2025 rappresentano un’importante opportunità sia per i consumatori, desiderosi di acquistare a prezzi vantaggiosi, sia per i commercianti, che possono incrementare le vendite. Adottando strategie di acquisto consapevoli e informandosi sulle regole dei saldi, è possibile ottimizzare l’esperienza di shopping, garantendo risparmi reali e acquisti soddisfacenti.

