Andare in pensione rischia di diventare sempre più complicato e difficile. Lo dimostrano gli ultimi dati che collegando come sempre i requisiti per le pensioni alle aspettative di vita minano in futuro le possibilità di andare in pensione. Oggi per esempio chi ha 55 anni di età non può che guardare con preoccupazione ai risvolti che questa aspettativa di vita ha nei confronti dei requisiti futuri per andare in pensione. Ecco un quadro di ciò che potrebbe accadere presto al sistema pensionistico italiano.

“Buonasera, mi chiamo Renato, sono un uomo nato nel 1970 e volevo capire a che età potrò andare in pensione in futuro visto che si legge di tutto circa l’inasprimento dei requisiti. Premetto che oggi ho 33 anni di contributi completati. Ho iniziato a versare nel 1990 ed ho praticamente lavorato sempre tranne piccole interruzioni. Di contributi figurativi ho solo il servizio militare ed un paio di settimane di malattia in tutto. Secondo voi quando potrò andare in pensione?”

Quanto manca per la pensione se oggi hai 55 anni di età?

Alla luce delle cose che si leggono, come ci dice il lettore, nei prossimi anni i requisiti per le pensioni dovrebbero tornare a salire dopo un periodo di relativo blocco di questi incrementi. Infatti è dal 2019 che non si applicano aumenti all’età pensionabile per le pensioni di vecchiaia e nemmeno ai requisiti contributivi per le pensioni anticipate ordinarie. Quindi dal 2019 la pensione di vecchiaia si continua a centrare a 67 anni di età con 20 anni di contributi. E La pensione anticipata sempre con 42,10 anni di versamenti per gli uomini e 41,10 anni di versamenti per le donne.

E sarà così almeno fino al 2026. Usiamo il condizionale perché nulla è ancora certo. E lo dimostrano le polemiche nate all’indomani della modifica dei simulatori dell’INPS quando l’Istituto applicò già i 3 mesi in più di aumento ipotizzati per il 2027. Una modifica che scatenò le polemiche della CGIL che accusò l’INPS di aver prodotto una novità senza alcuna conferma da parte delle autorità. Una conferma necessaria visto che l’eventuale inasprimento dei requisiti deve partire per forza da dati ISTAT ufficializzati e da decreto di attuazione degli inasprimenti da parte del governo. Fatto sta che l’INPS immediatamente fece un passo indietro. Annullando l’aumento di 3 mesi.

Ecco perché i requisiti per le pensioni peggioreranno

Tutto parte da quello che l’ISTAT prevede accadrà alle pensioni future. Perché stando ai dati della stima di vita in proiezione nei prossimi anni o decenni, dal 2027 non è escluso per davvero che ci vorranno 3 mesi in più per andare in pensione con le quiescenza di vecchiaia. L’età pensionabile potrebbe salire di 3 mesi nel 2027, portandola a 67 anni e 3 mesi.

Sui requisiti per le pensioni anticipate invece ci sono tecnici ed esperti, come quello del Centro Studi Itinerari Previdenziali che hanno come presidente uno dei massimi esperti di pensioni in Italia, cioè Alberto Brambilla, che hanno suggerito di congelare i requisiti perché è giusto che chi ha lavorato tanto non finisca con il subire un crescente allontanamento della pensione. Ma sull’età pensionabile il quadro effettivamente lascia presupporre che si tornerà a salire.

Ma non solo per il 2027. Perché più sale la vita degli italiani in media, più salgono i requisiti. Perché vivendo più a lungo il pensionato prenderebbe per più tempo la pensione. E allora ecco che la stessa pensione viene allontanata dai contribuenti.

I dati dell’ISTAT ma non solo, ecco perché per la pensione di chi oggi ha 55 anni di età i dubbi sono tanti

Stando ai dati dell’ISTAT e agli scenari che anche la Ragioneria Generale dello Stato ha esposto in un suo rapporto, l’aumento della vita media della popolazione porterà biennio dopo biennio ad un incremento dei requisiti.

Il governo ha il potere di evitare questi inasprimenti.

Ma quando si parla di pensioni, di spesa pubblica per le pensioni e di argomenti di questo genere, difficile ipotizzare che si arrivi allo stop.

Nonostante dal governo facciano sapere che si pensa a sterilizzare questi aumenti.

Resta il fatto che alla luce di quanto abbiamo scritto, è facile ipotizzare che dal 2029 ci vorranno 67 anni e 5 mesi di età per le pensioni di vecchiaia. Per proseguire poi dal 2031 con 67 anni e 7 mesi, dal 2033 con 67 anni e 9 mesi, dal 2035 con 67 anni e 11 mesi e poi via via salendo fino a superare i 68 anni di età. Il nostro lettore, se non riesce a raggiungere la soglia minima di contributi per le pensioni anticipate ordinarie senza limiti di età è probabile che non potrà in nessun caso pensionarsi a 67 anni. Lui che oggi ha 55 anni e compie pertanto i 67 anni nel 2037, probabilmente dovrà aspettare quasi un anno in più per una eventuale sua pensione di vecchiaia.