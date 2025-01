Quanto costano i dolci di San Valentino creati da Cannavacciuolo

Per celebrare San Valentino 2025, lo chef Antonino Cannavacciuolo ha ideato una serie di creazioni artigianali pensate per rendere speciale la festa degli innamorati. Queste proposte, disponibili sul suo shop online, spaziano da dolci raffinati a confezioni regalo esclusive, con una particolare attenzione ai dettagli e alla qualità degli ingredienti.

La carrellata di dolci di Cannavacciuolo per San Valentino

Una delle novità di quest’anno è la Crostata Desiderio, una deliziosa combinazione di sapori e consistenze. La base è una frolla friabile al cacao, arricchita da una ganache al frutto della passione, che conferisce una nota esotica e leggermente acidula. La superficie è decorata con riso soffiato e frutta secca, aggiungendo una componente croccante al dolce. Questa crostata, dal peso di 420 grammi, è proposta al prezzo di 26,00 euro.

Per gli amanti del cioccolato, le Praline assortite rappresentano un regalo elegante e gustoso. La confezione contiene una selezione di praline dai gusti variegati, tra cui gianduia, peperoncino, frutto della passione e melograno. Ogni pralina è decorata a mano, rendendo ogni pezzo unico. Il prezzo per questa raffinata selezione è di 35,00 euro.

I Dragées dell’Amore sono un’altra proposta intrigante per questa ricorrenza. Si tratta di cioccolatini ripieni disponibili in tre abbinamenti esclusivi:

Nocciola e cioccolato alla fragola: un classico intramontabile che unisce la croccantezza della nocciola alla dolcezza della fragola.

Pistacchio e cioccolato al lampone: una combinazione originale che sorprende il palato con note fruttate e tostate.

Mandorla e cioccolato allo yuzu: un accostamento raffinato che fonde la delicatezza della mandorla con l’aromaticità agrumata dello yuzu. Questi dragées sono confezionati in un elegante barattolo di latta e sono proposti al prezzo di 32,00 euro.

Tavoletta con dedica personalizzabile di Cannavacciuolo

Per chi desidera un tocco personale, la Tavoletta con dedica personalizzabile è la scelta ideale. Realizzata con cioccolato bianco di alta qualità, è arricchita con fragole e lamponi, che oltre a conferire sapore, creano un decoro artistico sulla superficie. La particolarità risiede nella possibilità di aggiungere una scritta personalizzata, realizzata a mano dai pasticcieri del Laboratorio Cannavacciuolo con cioccolato fondente. Il prezzo di questa tavoletta è di 14,00 euro.

Per un regalo più completo, sono disponibili diverse box tematiche: Amore Vegan – Special Box San Valentino: pensata per chi segue una dieta vegana, questa confezione include prodotti realizzati senza ingredienti di origine animale. Il prezzo è di 59,50 euro. Assaggi di amore – Special Box San Valentino: una selezione di dolci e cioccolatini assortiti per un’esperienza gustativa completa, proposta a 94,50 euro. Per dire ti amo – Special Box San Valentino: una raffinata raccolta di prelibatezze dolciarie, ideale per esprimere i propri sentimenti, disponibile al prezzo di 93,00 euro. Queste box sono curate nei minimi dettagli e rappresentano un dono elegante e ricercato.

Prodotti evergreen per San Valentino

Oltre alle novità, lo shop di Cannavacciuolo propone alcuni prodotti che sono diventati dei classici per la festa degli innamorati: Cuore di crostata cioccolato e lampone: una crostata a forma di cuore con base di frolla al cacao e nocciole, farcita con confettura di lamponi e decorata con pepite di cioccolato al latte. Il prezzo è di 26,00 euro. Cuoricini di cioccolato: una confezione da 9 cioccolatini a forma di cuore, disponibili nei gusti lampone, passion fruit e caramello salato, proposta a 23,00 euro. Queste proposte sono pensate per soddisfare i palati più esigenti e aggiungere un tocco di dolcezza alla celebrazione di San Valentino.

Le creazioni di Antonino Cannavacciuolo per San Valentino 2025 offrono una gamma di opzioni per tutti i gusti e budget. Dalle praline assortite alle box regalo più elaborate, ogni prodotto è realizzato con ingredienti di alta qualità e con una cura artigianale che riflette la passione dello chef per l’eccellenza culinaria.

Per chi desidera rendere la festa degli innamorati un’occasione davvero speciale, queste proposte rappresentano una scelta raffinata e gustosa.

