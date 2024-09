Quali sono i migliori ospedali specializzati d’Italia? Ecco la classifica aggiornata

L’Italia continua a essere un punto di riferimento internazionale nel settore sanitario, grazie alla qualità e all’eccellenza dei suoi migliori ospedali specializzati. La rivista Newsweek, con le sue classifiche annuali World’s Best Specialized Hospitals 2025, ha stilato un elenco dei migliori ospedali al mondo in varie specializzazioni. Le categorie coperte includono Cardiologia, Chirurgia Cardiaca, Endocrinologia, Gastroenterologia, Neurologia, Neurochirurgia, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, Oncologia, Pediatria, Pneumologia e Urologia. Ogni ospedale è stato valutato in base a sondaggi condotti tra professionisti medici e l’analisi di dati legati a risultati clinici e accreditamenti.

La nuova classifica aggiornata

Di seguito, una panoramica dei migliori ospedali italiani per specializzazione.

Andiamo quindi a scoprire la top 10 dei migliori ospedali specializzati d’Italia secondo lo studio appena condotto che prende in esame le eccellenze sanitarie nel mondo:

1. Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini : L’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma si distingue in cinque specialità: Pneumologia, dove è il primo ospedale pubblico italiano, Cardiochirurgia, dove è quarto tra tutti gli ospedali nazionali, e ottime posizioni anche in Cardiologia, Endocrinologia e Gastroenterologia. Questo ospedale ha dimostrato di essere un pilastro nel sistema sanitario romano e nazionale, specialmente nella cura di malattie polmonari e cardiache.

2. Centro Cardiologico Monzino : Il Centro Cardiologico Monzino, già presente nelle classifiche del 2023, è confermato come eccellenza italiana nel campo della Cardiologia e della Chirurgia Cardiaca. Questo ospedale specializzato con sede a Milano è rinomato per i suoi avanzamenti nelle tecniche chirurgiche e nella cura delle patologie cardiovascolari.

3. Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato : L'Ospedale San Raffaele di Milano, parte del Gruppo San Donato, si posiziona al top in Endocrinologia, secondo la classifica 2025. Già presente tra i migliori ospedali d'Italia nel 2024, il San Raffaele è una struttura di riferimento a livello internazionale anche per molte altre specializzazioni, grazie alla sua capacità di integrare ricerca avanzata e trattamenti innovativi.

4. Policlinico Universitario A. Gemelli : Il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma ottiene la "tripla corona" in tre specialità: è considerato il migliore in Italia per Gastroenterologia, Ostetricia e Pneumologia. Il Gemelli è noto per il suo approccio multidisciplinare e per l'alto livello di assistenza fornito in ogni campo, con particolare attenzione alla cura delle malattie gastrointestinali e respiratorie.

5. Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta: L'Istituto Neurologico Carlo Besta, parte della Fondazione IRCCS, si conferma come il miglior ospedale italiano in Neurologia e Neurochirurgia. Situato a Milano, il Besta è da anni leader mondiale nella cura delle malattie neurologiche complesse e nei trattamenti chirurgici per patologie cerebrali.

Migliori ospedali specializzati d’Italia, le altre strutture

Continuiamo la nostra carrellata con le altre 5 eccellenze del nostro Paese, ecco le altre posizioni:

6. IEO – Istituto Europeo di Oncologia: L’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), fondato dal professor Umberto Veronesi, è l’ospedale numero uno in Italia per quanto riguarda l’Oncologia. Situato a Milano, l’IEO è famoso per l’approccio innovativo nella cura del cancro e per i suoi progressi nella ricerca oncologica, affermandosi come un punto di riferimento per i pazienti di tutto il mondo.

7. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù : L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma è il miglior ospedale italiano per la specializzazione in Ortopedia pediatrica. L'ospedale precede strutture di eccellenza come l'Istituto Giannina Gaslini di Genova e l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, confermandosi una struttura leader per la cura dei bambini e degli adolescenti.

8. Istituto Ortopedico Rizzoli : L'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna è riconosciuto come il miglior ospedale italiano specializzato in Ortopedia. La classifica lo pone al primo posto per la qualità delle cure e delle innovazioni nel campo ortopedico, precedendo l'Ospedale Galeazzi – Sant'Ambrogio di Milano e altre strutture di rilievo come il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma.

9. Azienda Ospedale-Università Padova : L'Azienda Ospedale-Università Padova è il miglior ospedale italiano specializzato in Urologia. Questa struttura all'avanguardia precede l'Ospedale San Raffaele di Milano e l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'ospedale di Padova è particolarmente rinomato per le sue tecniche chirurgiche minimamente invasive e per la cura delle patologie urologiche.

10. Ospedale Galeazzi – Sant'Ambrogio: L'Ospedale Galeazzi – Sant'Ambrogio di Milano, facente parte del Gruppo San Donato, è una delle eccellenze italiane in campo ortopedico e chirurgico. Con tecniche di chirurgia avanzata e trattamenti riabilitativi d'eccellenza, è tra i migliori ospedali d'Italia per la cura delle patologie muscolo-scheletriche.

Riassumendo…

L’Italia vanta una rete ospedaliera di assoluta eccellenza, con ospedali che si distinguono per specializzazione e qualità delle cure.

Grazie alle classifiche di Newsweek basata su una serie di sondaggi, è possibile identificare i migliori ospedali italiani in ciascuna specialità, offrendo un punto di riferimento essenziale per i pazienti che cercano trattamenti di alta qualità.