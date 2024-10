Proroga Smart working a Roma, c’è voglia di continuare

È tempo di contrattazioni nella capitale, al fine di risolvere il problema della mobilità. La proroga dello smart working a Roma è stata ufficializzata il 16 ottobre 2024, grazie a un accordo firmato tra il sindaco Roberto Gualtieri, la Regione Lazio, i sindacati e le rappresentanze delle imprese. Questo accordo estende il lavoro da remoto fino all’inizio del 2025, con l’obiettivo di alleggerire il traffico cittadino e migliorare la qualità della vita in città, soprattutto in vista del Giubileo del 2025, che porterà un aumento dei cantieri e delle manutenzioni delle infrastrutture di trasporto.

L’accordo e le sue motivazioni

L’introduzione dello smart working durante la pandemia ha già mostrato come possa contribuire alla riduzione del traffico. L’obiettivo dell’accordo, infatti, è proprio quello di mantenere questi benefici anche per i prossimi mesi, in modo da ridurre la pressione sulla circolazione nelle aree più congestionate della città. Questo intervento si inserisce in una strategia di lungo termine, finalizzata a garantire una migliore vivibilità urbana, soprattutto durante i lavori di preparazione per l’Anno Santo.

Le imprese sono chiamate a svolgere un ruolo chiave in questa trasformazione. Secondo l’accordo, le aziende dovranno siglare nuovi accordi interni per promuovere lo smart working, adattando la propria organizzazione alle esigenze dei lavoratori e della città. Questa proroga, valida fino all’8 gennaio 2025, punta a migliorare la mobilità urbana e a ridurre gli spostamenti casa-lavoro, favorendo così un traffico più scorrevole.

Proroga smart working, non mancano le criticità

Sebbene l’estensione del lavoro da remoto venga presentata come una misura per migliorare la mobilità e ridurre l’inquinamento, alcuni osservatori sottolineano come l’attenzione rimanga principalmente concentrata sulla riduzione del traffico. Il benessere dei lavoratori, invece, sembra essere considerato solo in modo marginale. Lo smart working continua ad essere visto come uno strumento funzionale per affrontare problemi di mobilità urbana, piuttosto che un’opportunità per migliorare la qualità della vita dei dipendenti, evidenziando ancora una visione prevalentemente aziendalista.

L’accordo prevede anche un monitoraggio costante degli effetti della proroga dello smart working sulla mobilità cittadina. Il sindaco Gualtieri e gli organi competenti valuteranno i risultati delle misure adottate e, se necessario, saranno prese ulteriori decisioni per ottimizzare la gestione del traffico e della mobilità. A gennaio 2025, infatti, è previsto un incontro per discutere i primi risultati e valutare eventuali aggiustamenti.

Prospettive future

Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, ha sottolineato il senso di responsabilità delle imprese, che risponderanno alla richiesta dell’amministrazione in piena autonomia, considerando sempre la produttività come elemento centrale. Secondo Biazzo, infatti, la decisione di promuovere lo smart working sarà presa caso per caso, valutando l’impatto sulle performance lavorative. Nonostante le vecchie convinzioni che associano il lavoro da casa a una minore produttività, numerosi studi dimostrano il contrario: molte aziende hanno infatti riscontrato un aumento dell’efficienza e della soddisfazione dei dipendenti grazie a questa modalità lavorativa.

La proroga dello smart working potrebbe segnare un punto di svolta per la gestione del traffico a Roma. Se le aziende aderiranno in modo significativo a questo modello di lavoro, la città potrebbe beneficiare di una riduzione duratura del traffico, migliorando così la vivibilità generale. Tuttavia, molto dipenderà dalla volontà delle imprese di proseguire su questa strada anche dopo la scadenza del gennaio 2025. Per alcune aziende, questa misura rappresenta una soluzione temporanea per affrontare la congestione urbana, mentre per altre potrebbe diventare un’opportunità per ripensare l’organizzazione del lavoro in modo più flessibile e orientato al futuro.

