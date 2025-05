Dal pomeriggio del 30 aprile 2025 i contribuenti possono consultare online la propria dichiarazione dei redditi precompilata (730 o Redditi). L’Agenzia delle Entrate ha messo a sistema oltre 1,3 miliardi di dati provenienti da datori di lavoro, banche, farmacie, enti sanitari e soggetti terzi — un record (erano 1,2 mld l’anno scorso).

Dal 15 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il modello direttamente dal portale della precompilata.

Vediamo quali sono le principali scadenze che caratterizzano il 730 e il modello Redditi precompilato 2025.

La dichiarazione dei redditi precompilata. Un cenno

La dichiarazione dei redditi precompilata 2025 segna l’undicesima stagione del progetto digitale dell’Agenzia delle Entrate.

L’obiettivo è duplice: ridurre gli errori (e i controlli) grazie al caricamento automatico degli oneri detraibili e semplificare la vita di chi non ha un sostituto d’imposta o gestisce redditi “diversi”.

Resta comunque essenziale verificare il “foglio informativo” per integrare eventuali spese mancanti e rispettare le scadenze precompilata 2025: dal termine per annullare un invio errato (in giugno) alle dead‑line di presentazione (30 settembre per il 730, 31 ottobre per il Redditi), fino ai versamenti di saldo e acconti Irpef.

Scadenze dichiarazione precompilata 2025. Dalla modifica all’invio, tutte le tappe per dichiarare i redditi al Fisco

Dal 30 aprile è possibile consultare la propria dichiarazione dei redditi precompilata.

Dal 15 maggio invece sarà possibile procedere con modifiche ed invio.

Scadenze 730 Precompilato 2025

Data Adempimento 30 aprile 2025 Dichiarazione precompilata visibile in consultazione (modalità semplificata o ordinaria) 15 maggio 2025 Apertura funzioni per accettare, modificare e inviare il 730 precompilato 19 maggio 2025 Inizio finestra per annullare il 730 già inviato (una sola volta) 21 maggio E’ possibile inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM – Sezione IV RS e RU

del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM – Sezione IV RS e RU inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato 20 giugno 2025 Ultimo giorno utile per l’annullamento del 730 30 settembre 2025 Scadenza presentazione 730 precompilato/ordinario 10 ottobre 2025 Comunicazione al sostituto d’imposta per esonero/riduzione secondo acconto IRPEF 27 ottobre 2025 Scadenza per 730 integrativo tramite CAF/professionista 10 novembre 2025 Ultimo giorno per 730 integrativo di tipo 2 tramite web

Di seguito analizzeremo le scadenze per la dichiarazione precompilata: modello Redditi.

Le scadenze per il modello Redditi 2025

Data Adempimento 30 aprile 2025 Consultazione modello Redditi precompilato 15 maggio 2025 Modifica e invio modello Redditi precompilato 19 maggio 2025 Inizio finestra per annullare modello Redditi già inviato 21 maggio Inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato 27 giugno Ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) già inviato con modello F24 30 giugno Ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi 30 luglio Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi 15 ottobre Ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24. 31 ottobre Ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730 Ultimo giorno utile per la presentazione di Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e i quadri RM – Sezione IV, RS e RU) 1° dicembre Ultimo giorno utile per il versamento del secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi 29 gennaio Ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato “tardivo” (entro 90 gg, dalla scadenza), mediante l’applicazione web o scaricando il software Redditi PF On line 2025

