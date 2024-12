Prezzi folli per i voli a Natale, le mete da tenere lontane

Durante le feste natalizie, tutto sembra lievitare, non solo gli aerei, ma anche i prezzi dei voli stessi. È la legge del mercato, altro che sconti. Ci sono però delle tratte che costano ancora di più, di quali si tratta? L’analisi di Assoutenti sui voli previsti tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2024 rivela costi esorbitanti, soprattutto per chi punta verso il sud e le isole maggiori. Il presidente Furio Truzzi ha definito la situazione un “salasso che svuota le tasche dei cittadini”, sottolineando l’assenza di misure concrete per contrastare il caro-voli.

Le tratte più costose: attenzione ai voli per la Sicilia

Vediamo quali tratte è meglio evitare e quali sono le alternative più convenienti.

Secondo la ricerca, i collegamenti verso la Sicilia sono tra i più cari. La tratta Genova-Catania si aggiudica il triste primato, con un costo di 623 euro andata e ritorno in classe economy. Seguono Trieste-Catania (445 euro) e Firenze-Catania (412 euro), cifre che rendono difficile per molte famiglie riunirsi durante le festività. Anche Bologna-Palermo registra costi elevati, superando i 400 euro. Milano non è da meno: un volo verso Catania può arrivare a costare fino a 889 euro, mentre la tratta Milano-Crotone si attesta sui 421 euro. Persino i collegamenti tra due grandi città come Milano e Roma non sono esenti da rincari, con biglietti che raggiungono i 363 euro.

Nonostante i prezzi elevati su molte tratte, la Sardegna emerge come una meta più abbordabile. Volare da Torino a Cagliari costa 251 euro andata e ritorno, mentre da Venezia si scende a 228 euro. Da Pisa o Milano, i prezzi possono variare notevolmente: da 147 euro per i voli più economici a oltre 1.200 euro per quelli più costosi. Questi dati evidenziano una maggiore flessibilità nelle tariffe verso l’isola, rendendola un’opzione interessante per chi cerca di risparmiare.

Prezzi voli, perchè a Natale costano così tanto?

Il rincaro dei prezzi dei voli durante le festività natalizie non è una novità, ma le cifre di quest’anno superano ogni aspettativa.

Alta domanda stagionale: Natale è il periodo in cui milioni di italiani si spostano per riunirsi con le famiglie o per vacanze.

Scarso controllo sulle tariffe: nonostante le proteste dei consumatori, le compagnie aeree continuano a imporre prezzi elevati senza regolamentazioni efficaci.

Costi aggiuntivi: oltre al biglietto base, servizi come il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere contribuiscono a far lievitare ulteriormente i costi.

Politiche di trasporto insufficienti: la mancanza di alternative efficienti via terra o via mare spinge molti viaggiatori a scegliere l’aereo, aumentando la pressione sul settore.

Come risparmiare e alternative ai voli costosi

Tra le cause principali troviamo:

Per chi non vuole rinunciare a viaggiare, esistono alcune strategie per limitare l’impatto economico:

Prenotare in anticipo: anche se i prezzi natalizi tendono a essere alti, bloccare un volo mesi prima può garantire un risparmio significativo.

Scegliere date flessibili: partire nei giorni meno richiesti, come il 24 dicembre o il 31 dicembre, può ridurre i costi.

Optare per tratte alternative: valutare aeroporti vicini alla destinazione principale potrebbe rivelarsi una scelta più economica.

Utilizzare bonus e offerte: alcune compagnie offrono sconti o punti fedeltà che possono ridurre il costo finale del biglietto.

Infine, per chi può permettersi di investire più tempo nel viaggio, treni e autobus rimangono valide alternative. Nonostante siano più lenti, offrono tariffe spesso più abbordabili, specialmente se prenotate con largo anticipo.

In sintesi…