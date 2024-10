Prestiti di Revolut, i soldi arrivano sul conto in 5 minuti

Stavolta la trovata sembra davvero rivoluzionaria. Revolut, la celebre fintech britannica, continua ad espandere la sua offerta di servizi finanziari in Italia, introducendo i prestiti personali tra le opzioni disponibili per i suoi utenti. Questo passo rappresenta un’ulteriore conferma della sua strategia di crescita nel Paese, dove ha già conquistato milioni di clienti grazie alla sua app intuitiva e ai suoi servizi innovativi. Ora, anche i prestiti personali entrano a far parte dell’ecosistema Revolut, offrendo agli utenti una soluzione rapida, trasparente e conveniente.

Come funzionano i prestiti Revolut

Uno degli aspetti più interessanti dei prestiti Revolut è la semplicità del processo di richiesta, che può essere completato interamente tramite l’app in pochi minuti. Gli utenti possono richiedere importi che vanno da 1.000 a 50.000 euro, con una durata del prestito variabile tra 6 e 84 mesi. L’ammortamento, le spese di istruttoria e le commissioni di copertura, spesso presenti nei prestiti tradizionali, non sono applicate da Revolut, semplificando ulteriormente il processo. Il rimborso del prestito avviene tramite rate mensili costanti, che comprendono soltanto il capitale ricevuto e gli interessi maturati. Revolut offre tassi competitivi con un Tan (tasso annuo nominale) che varia dal 5,45% al 15,5%, mentre il Taeg (tasso annuo effettivo globale) si attesta tra il 5,57% e il 16,99%, a seconda del profilo creditizio del cliente.

Tra i principali punti di forza di Revolut c’è la rapidità con cui gli utenti possono accedere al denaro. Dopo aver completato la richiesta sull’app, la procedura di approvazione è veloce, e i fondi vengono accreditati direttamente sul conto Revolut in pochi minuti. Gli utenti possono quindi utilizzare l’importo ricevuto come meglio credono, con la flessibilità di restituire il prestito in rate costanti. Inoltre, dopo il pagamento della prima rata, è possibile scegliere liberamente il giorno del mese in cui effettuare i successivi pagamenti, offrendo una maggiore comodità nella gestione delle proprie finanze.

La strategia di Revolut

L’introduzione dei prestiti personali in Italia rappresenta solo uno dei tasselli della strategia didi Revolut. Dopo aver lanciato con successo questo servizio in altri Paesi come Lituania, Irlanda, Romania e Germania, l’azienda ha puntato anche sull’Italia, un mercato considerato strategico.

Secondo Maurizio Talarico, Head of Branch and Lending di Revolut Italia, “i prestiti personali sono fondamentali per completare la nostra offerta di servizi e posizionarci come il conto principale dei nostri clienti. Non vogliamo essere solo una carta da utilizzare per acquisti occasionali, ma un vero e proprio conto bancario completo, utilizzato per le spese quotidiane e per i servizi finanziari più complessi”. L’obiettivo di Revolut è chiaro: espandere la sua base di utenti in Italia, che ha già superato i 2 milioni, e aumentare l’utilizzo dei suoi prodotti finanziari.

Tra le prossime novità attese c’è anche il lancio di un Iban italiano, che permetterà ai clienti di evitare problemi di “Iban discrimination”, una pratica scorretta che preclude l’uso di Iban esteri per accrediti come lo stipendio. Revolut continua a innovare il settore bancario, offrendo prestiti personali competitivi e facili da gestire tramite la sua app. Con una strategia mirata a posizionarsi come il conto principale per milioni di utenti, l’azienda è pronta a rivoluzionare ulteriormente il panorama finanziario italiano. I prestiti Revolut, senza costi nascosti e con la massima trasparenza, rappresentano una scelta ideale per chi cerca un’alternativa ai prestiti tradizionali.

