Nel sistema previdenziale e assistenziale italiano esistono delle misure che consentono di percepire una indennità mensile anche a chi effettivamente non ha diritto ad una vera e propria pensione. Infatti non sempre chi arriva alla giusta età pensionabile di 67 anni di età che in genere è quella utile alla pensione di vecchiaia ordinaria, riesce a soddisfare le altre condizioni che ci sono. E allora cosa si può fare? Ecco che oggi analizziamo le novità dell’Assegno Sociale 2025, perché cambiano gli importi della misura e cambiano anche i requisiti.

Pensioni senza contributi? Ecco la guida al nuovo Assegno Sociale 2025

Non sempre a 67 anni di età c’è chi matura i 20 anni di carriera minima prevista. Ma c’è anche chi nonostante abbia maturato i 20 anni di contributi, non matura altri requisiti utili per uscire dal lavoro a cui sono soggetti alcuni lavoratori. In queste condizioni l’unica soluzione per percepire una indennità da parte dell’INPS è presentare la domanda di Assegno Sociale. Una misura però che come vedremo ha dei particolari limiti reddituali e quindi è una misura che deve essere centrata solo se gli interessati hanno dei redditi sotto determinate soglie.

“Buongiorno, sono una casalinga che sta per compiere 67 anni di età e voleva informazioni riguardanti l’Assegno Sociale.

Volevo capire quali sono i limiti del 2025 per poter prendere una misura di questo genere dal momento che mio marito prende la sua pensione di vecchiaia da 700 euro al mese circa? So che esistono dei limiti di reddito da non superare e volevo capire che genere di prestazione potevo percepire, sempre se mi tocca.

”

Dall’INPS l’Assegno Sociale, ecco come funziona nel 2025

Ciò che ci chiede la nostra lettrice ha una risposta abbastanza semplice e si chiama appunto Assegno Sociale. La principale misura assistenziale erogata dall’INPS a chi non ha diritto a 67 anni, ad una vera pensione. L’Assegno Sociale però ha dei limiti da rispettare, perché non basta certo essere arrivati a 67 anni per poterla percepire. Effettivamente per poter prendere l’Assegno Sociale bisognerà per forza di cose rispettare i limiti prestabiliti a livello reddituale. Una cosa non sempre facile anche perché per i coniugati incide anche il reddito del marito o della moglie. Limiti che variano da un anno all’altro perché variano gli importi di una misura che si adegua al tasso di inflazione. Per esempio oggi non possiamo non parlare dell’aumento che ha avuto l’Assegno Sociale nel 2025 per via dell’aumento del costo della vita che l’ISTAT ha certificato nello 0,8%. Da 534,41 euro al mese che è stato l’Assegno Sociale nel 2024 ecco arrivare a 538,60 euro circa al mese. Un aumento minimo, ma pur sempre molto importante. Perché come detto a cascata, questo aumento incide sui limiti di reddito.

Importo pieno, misura ridotta, regole e requisiti per la prestazione 2025

L’Assegno Sociale si può percepire soltanto se il reddito del proprio nucleo familiare è inferiore al doppio dell’importo dello stesso Assegno Sociale nel caso di soggetti coniugati. Per i singoli invece non bisogna superare l’importo dell’Assegno Sociale. Quindi nel 2025 chi vuole prendere la prestazione, deve avere dei redditi coniugali fino a massimo 1.077,20 euro. Oppure da single, fino a circa 538,60 euro al mese. Questa è la soglia da non superare per entrare nel diritto a percepire l’Assegno Sociale.

Chi ha redditi oltre questi limiti, non percepisce la prestazione. Ma per prendere un Assegno Sociale pari a 538,60 euro al mese, cioè la prestazione piena è necessario avere reddito pari a zero o avere un reddito da coniugati pari a 538,60 euro. Per redditi più alti ma sotto le soglie massime prima citate, l’Assegno Sociale è erogato in misura ridotta. Con importi pari alla differenza tra il reddito posseduto e l’importo dell’Assegno Sociale per i single, o il doppio dell’Assegno Sociale per i coniugati.