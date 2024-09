Pensioni ottobre 2024, partono i pagamenti: leggere il cedolino

Con l’inizio di ottobre, si aprono le porte per i pagamenti delle pensioni del mese. A partire da martedì 1° ottobre 2024, i pensionati potranno accedere ai loro assegni pensionistici tramite accredito diretto o ritirandoli presso gli uffici postali secondo un calendario organizzato per evitare lunghe code.

Scopriamo insieme tutte le informazioni relative ai pagamenti delle pensioni di ottobre 2024, inclusi gli importi, le trattenute fiscali e le modalità di ritiro.

Come accedere al cedolino pensioni ottobre 2024

Per visualizzare il proprio cedolino pensione di ottobre 2024, i pensionati possono accedere al portale online dell’INPS, nella sezione dedicata “MyINPS”.

Qui è possibile controllare tutti i dettagli relativi alla pensione, compreso l’eventuale aumento dell’assegno e le trattenute applicate. Gli utenti che desiderano una maggiore comodità possono anche attivare il servizio di invio del cedolino tramite email, una funzionalità che consente di consultare il documento in formato digitale in modo più rapido e semplice.

Nel cedolino del mese di ottobre, oltre all’ammontare della pensione, come per i mesi precedenti, sono inclusi anche diversi aspetti relativi alle trattenute fiscali. Questo mese, infatti, il cedolino mostra le trattenute Irpef mensili e le addizionali comunali e regionali relative all’anno fiscale 2024. Questi importi sono trattenuti direttamente sull’assegno pensionistico, garantendo il rispetto delle normative fiscali vigenti. In questo modo, l’INPS si assicura che i pensionati abbiano già regolarizzato la loro posizione fiscale con il Fisco.

Per chi ha l’INPS come sostituto d’imposta, sarà possibile visualizzare anche l’esito delle operazioni contabili relative al modello 730 presentato tra agosto e settembre. I rimborsi o le trattenute derivanti da eventuali conguagli saranno direttamente applicati al cedolino di ottobre, per coloro che hanno fatto il 730 tra i mesi di agosto e settembre. I conguagli possono comportare sia aumenti dell’assegno (nel caso di rimborso a credito) sia riduzioni dello stesso (in caso di conguagli a debito).

Calendario di accredito e ritiro delle pensioni di ottobre 2024

Le pensioni di ottobre 2024 verranno accreditate martedì 1° ottobre, il primo giorno bancabile del mese. Chi ha optato per l’accredito bancario o postale vedrà l’importo direttamente sul proprio conto corrente, in detta data, senza necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici postali.

Per i pensionati che non dispongono di un conto corrente e preferiscono ritirare la pensione in contanti, l’INPS e le Poste, come di consueto, hanno predisposto un calendario organizzato in base alle lettere iniziali del cognome. Questo sistema permette di evitare affollamenti e lunghe attese agli sportelli postali. Di seguito il calendario completo per il ritiro delle pensioni di ottobre 2024:

Martedì 1° ottobre: cognomi dalla A alla B

Mercoledì 2 ottobre: cognomi dalla C alla D

Giovedì 3 ottobre: cognomi dalla E alla K

Venerdì 4 ottobre: cognomi dalla L alla O

Sabato 5 ottobre (solo mattina): cognomi dalla P alla R

Lunedì 7 ottobre: cognomi dalla S alla Z.

Questo calendario scaglionato è progettato per garantire che il ritiro dei contanti avvenga in modo ordinato e senza creare disagi, specialmente per le persone anziane che potrebbero avere difficoltà a gestire lunghe attese.

Consigli utili: come ricevere subito la pensione

Per evitare problemi durante il ritiro della pensione in contanti, si consiglia di rispettare rigorosamente il calendario e gli orari indicati. In caso di impossibilità a ritirare la pensione personalmente, è possibile delegare un’altra persona, purché munita di delega scritta e di un documento di riconoscimento valido del pensionato e del delegato.

Inoltre, per chi preferisce evitare il contante, l’INPS offre la possibilità, se non già fatto, di attivare l’accredito diretto su un conto corrente bancario o postale, su libretto postale (con IBAN) o su una carta prepagata dotata di IBAN. Questa opzione non solo permette di ricevere la pensione in modo sicuro e comodo, ma consente anche di avere la pensione disponibile già il 1° giorno del mese senza dover attendere il proprio turno.

Trovi qui come comunicare/modificare IBAN all’INPS.

Riassumendo