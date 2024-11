Pensioni, l’INPS già annuncia la data di gennaio: ritardo di tre giorni

Anche se manca ancora il pagamento pensioni di dicembre 2024, l’INPS ha già reso noto il giorno esatto in cui sarà erogata la prima pensione del 2025. Questo annuncio permette di pianificare con anticipo, sia per chi riceve l’accredito bancario sia per chi ritira in contanti agli uffici postali.

Nell’annuncio INPS non è ancora indicato il consueto calendario di turnazione per chi riscuote la pensione in contanti alla Posta. Indica, invece, la data esatta da cui inizieranno i pagamenti. Andiamo nel dettaglio.

Pagamento pensioni dicembre 2024: tutte le date importanti

Prima di concentrarci sul mese di gennaio 2025, è utile fare un riepilogo delle modalità e delle tempistiche relative al pagamento delle pensioni di dicembre 2024. Per coloro che ricevono l’importo tramite accredito bancario, il versamento avverrà con un leggero slittamento rispetto al solito. Questo perché il 1° dicembre cade di domenica, giorno in cui le banche e gli uffici postali sono chiusi. Di conseguenza, l’accredito sarà disponibile sui conti correnti a partire da lunedì 2 dicembre.

Per i pensionati che, invece, ritirano la pensione in contanti presso gli sportelli postali, è necessario rispettare la suddivisione alfabetica. Una procedura ormai consolidata che consente di gestire in maniera fluida il flusso di persone agli uffici e di evitare lunghe code. Di seguito, il calendario previsto per il ritiro:

Lunedì 2 dicembre 2024: Cognomi dalla A alla C

Martedì 3 dicembre 2024: Cognomi dalla D alla K

Mercoledì 4 dicembre 2024: Cognomi dalla L alla P

Giovedì 5 dicembre 2024: Cognomi dalla Q alla Z.

Questa distribuzione consente ai pensionati di organizzarsi al meglio, sapendo con precisione il giorno in cui presentarsi all’ufficio postale.

Quando saranno pagate le pensioni di gennaio 2025

Passando al nuovo anno, l’INPS, con il messaggio sul cedolino pensione dicembre 2024, ha già comunicato che la pensione di gennaio 2025 sarà erogata a partire da venerdì 3 gennaio 2025. Si tratta di un’informazione cruciale per chi desidera pianificare le proprie spese o chi deve tenere conto di eventuali spostamenti durante le festività natalizie.

La data del 3 gennaio, essendo il primo giorno lavorativo utile dopo il periodo di chiusura per le festività di Capodanno (anche se di mezzo c’è il 2 gennaio), rappresenta una scelta logica per garantire la continuità nell’erogazione. Bisognerà poi rendere nota la turnazione in funzione dell’ordine alfabetico.

La mensilità di gennaio rappresenta un momento particolarmente importante per i pensionati, poiché segue il periodo delle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzato da spese più elevate. Avere una data chiara per il pagamento, come quella già annunciata del 3 gennaio 2025, garantisce maggiore serenità e consente di pianificare meglio il budget personale o familiare.

Riassumendo…