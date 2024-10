Pensione 2025, lo strano caso dei nati nel 1961, a un passo dall’uscita o nel baratro

Andare in pensione nel 2025 a 64 anni è una possibilità reale. Per i nati fino al 1961, questa prospettiva può risultare molto allettante. Tuttavia, è necessario fare una precisazione: andare in pensione a 64 anni, come consente la pensione anticipata contributiva, non è accessibile a tutti. Infatti, richiede il rispetto di requisiti particolarmente stringenti, il che rende la possibilità di pensionamento altamente variabile a seconda della situazione individuale.

Ci sono casi in cui alcune persone sono davvero a un passo dal poter andare in pensione a 64 anni, ma, a causa di un cavillo burocratico, si trovano a dover posticipare tutto al 2028.

Pensione 2025: lo strano caso dei nati nel 1961, tra uscita anticipata o attesa forzata

Se l’interessato non ha più un lavoro, la situazione diventa ancora più grave: affrontare tre anni senza reddito è una condizione che non può essere sottovalutata.

Andare in pensione a 64 anni con 20 anni di contributi è una prospettiva vantaggiosa. Possono beneficiarne coloro che, nel 2025, avranno maturato questi due requisiti, ma solo se rispettano anche le due condizioni principali della pensione anticipata contributiva.

La prima condizione è che tutti i contributi previdenziali devono essere stati versati a partire dal 1° gennaio 1996. La seconda condizione è che l’importo della pensione deve raggiungere almeno tre volte l’assegno sociale per gli uomini e per le donne senza figli.

In termini pratici, ciò significa poter andare in pensione solo se il trattamento raggiunge almeno 1.603 euro al mese (considerando che l’assegno sociale oggi è pari a 534,41 euro al mese e nel 2025 probabilmente supererà i 540 euro, con conseguente innalzamento della soglia). Per le donne con figli, la soglia scende a 2,8 volte con un solo figlio o a 2,6 volte con più figli.

Gli importi minimi delle pensioni per i contributivi puri: un ostacolo spesso insormontabile

Nonostante il raggiungimento dei requisiti di età e contributi, molti contribuenti nel 2025 non riusciranno a raggiungere l’importo minimo richiesto per la pensione anticipata contributiva.

Pur rientrando tra i cosiddetti “contributivi puri”. Questi soggetti saranno i primi a dover rinunciare alla pensione nel 2025 e a dover posticipare l’uscita fino al compimento dei 67 anni.

Tre anni di attesa in più, fino al 2028, possono rappresentare un problema serio per chi non ha più un lavoro. Poiché significherebbe vivere senza alcun reddito fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

Inoltre, ottenere una pensione così elevata come richiesto dalla pensione anticipata contributiva non è affatto semplice. Per i contributivi puri, infatti, non esistono possibilità di integrazione al trattamento minimo né di maggiorazioni sociali. Strumenti che normalmente consentono di aumentare le pensioni più basse.

Se consideriamo che per la pensione anticipata contributiva sono sufficienti solo 20 anni di contributi, raggiungere un trattamento pari a tre volte l’assegno sociale risulta ancora più difficile.

Ecco cosa accade a 64, 67 o 71 anni per i contributivi puri

Il vero ostacolo si presenta per coloro che, essendo contributivi puri e avendo svolto lavori saltuari, intermittenti o poco stabili per tutti i 20 anni di carriera, rischiano di vedere spostata la data della pensione non di tre, ma di ben sette anni. Infatti, anche la pensione di vecchiaia per i contributivi puri è soggetta a un limite di importo.

Ciò significa che anche per chi desidera andare in pensione a 67 anni con 20 anni di contributi, ma senza versamenti precedenti al 1996, è previsto un ulteriore vincolo. Fino al 2023, il limite di importo era pari a 1,5 volte l’assegno sociale. Ma per il 2024 tale soglia è stata abbassata a un importo equivalente all’assegno sociale stesso.

Chi, a 67 anni, non raggiunge, ad esempio, i 534,41 euro di importo (corrispondente all’assegno sociale del 2024), dovrà posticipare ulteriormente l’età di pensionamento fino ai 71 anni. Solo a questa età si potrà ottenere la pensione di vecchiaia contributiva. Che non prevede limiti di importo da rispettare e che può essere erogata anche con soli 5 anni di contributi versati.