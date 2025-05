Le migliori offerte telefoniche di maggio 2025

Il mese di maggio 2025 porta con sé un’ondata di promozioni nel settore della telefonia mobile con interessanti offerte telefoniche. Gli operatori principali e virtuali si sfidano a colpi di gigabyte, minuti e SMS illimitati, con tariffe sempre più convenienti. In un contesto in cui la connessione veloce e senza limiti è diventata una necessità quotidiana, il mercato risponde con pacchetti pensati per ogni esigenza e per tutte le fasce di prezzo. Vediamo, quindi, nel dettaglio tutte le offerte attualmente disponibili.

Offerte telefoniche, Tim punta sulla convenienza e sulla famiglia

Anche questo mese Tim si conferma protagonista con diverse proposte allettanti.

Chi cerca la soluzione più economica può optare per un’offerta che include minuti illimitati, 200 SMS e traffico dati illimitato in 5G a meno di 5 euro al mese, riservata a chi proviene da alcuni operatori virtuali. Una scelta ideale per chi vuole sfruttare al massimo la rete senza preoccuparsi del consumo.

Non mancano le proposte intermedie e premium. Un’opzione da 5,99 euro permette di accedere a 100 GB in 5G, con minuti e SMS illimitati. Chi desidera il massimo può invece scegliere un piano da circa 10 euro mensili con ben 300 GB e condizioni vantaggiose per la famiglia.

Vodafone risponde con le sue offerte 5G

Vodafone non resta a guardare e risponde con offerte telefoniche competitive soprattutto per chi desidera navigare in 5G. Tra le soluzioni più gettonate c’è un piano da meno di 7 euro con minuti e SMS illimitati e fino a 150 GB. Interessante anche l’alternativa Family+, che offre giga illimitati a meno di 10 euro mensili. In questo caso, si tratta di un’opzione pensata per chi ha già la linea fissa e vuole estendere la convenienza anche al mobile.

WindTre: giga illimitati con la fibra

WindTre punta a unire il fisso e il mobile, offrendo un pacchetto completo con fibra ultraveloce fino a 2,5 Gbps e una SIM con minuti illimitati e giga senza limiti a poco più di 30 euro al mese. Per chi desidera una soluzione unica e senza pensieri per tutta la famiglia, questa proposta rappresenta una delle più interessanti sul mercato.

Offerte telefoniche, Iliad: semplicità e trasparenza

Come sempre, Iliad si distingue per trasparenza e tariffe fisse. La proposta entry level prevede 120 GB in 4G/5G con minuti e SMS illimitati a meno di 8 euro. Chi desidera di più può scegliere il piano top con 250 GB in 5G e tutti i servizi inclusi, al costo di 9,99 euro. Nessun costo nascosto e nessun aumento futuro: la filosofia Iliad rimane invariata anche a maggio.

Fastweb Mobile: equilibrio tra prezzo e qualità

Fastweb Mobile continua a offrire un ottimo equilibrio tra prezzo e quantità di dati. Il piano di punta prevede 150 GB in 5G, minuti illimitati e 100 SMS a meno di 9 euro mensili. Anche l’attivazione è gratuita per chi accetta di ricevere comunicazioni commerciali. Una scelta sempre più apprezzata da chi cerca affidabilità e velocità.

Ho. Mobile: semplicità e costi bassi

Anche Ho.

Mobile ha rinnovato le sue offerte. La principale prevede 200 GB in 5G con minuti e SMS illimitati a 9,99 euro. L’attivazione è gratuita e il piano è destinato sia ai nuovi clienti sia a chi proviene da determinati operatori. Un’opzione semplice, senza costi nascosti e con copertura garantita.

Kena Mobile e Very Mobile: low cost senza rinunce

Kena Mobile resta una delle scelte preferite dagli utenti più attenti al prezzo in queste offerte telefoniche. Con meno di 5 euro al mese è possibile avere 100 GB, minuti illimitati e 200 SMS. Very Mobile, invece, offre diverse varianti tra i 5 e i 10 euro mensili. La più vantaggiosa, per chi cerca tantissimi dati, arriva fino a 440 GB in 5G al costo di 9,99 euro. Queste soluzioni sono ideali per chi vuole spendere poco senza rinunciare alla qualità della rete.

PosteMobile e CoopVoce: convenienza per tutti

PosteMobile propone una tariffa semplice e completa con 150 GB, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese. CoopVoce, invece, continua a puntare su offerte sobrie ed economiche. La EVO 20, per esempio, include 20 GB e minuti illimitati a 7 euro mensili. Scelte perfette per chi non ha bisogno di grandi quantità di traffico ma vuole un servizio affidabile.

Spusu, Tiscali e Lycamobile: alternative valide

Per chi cerca qualcosa di diverso, ci sono le offerte di Spusu, Tiscali e Lycamobile. Spusu propone 150 GB a meno di 6 euro, Tiscali offre un pacchetto da 70 GB a circa 7 euro e Lycamobile mette sul piatto 100 GB a meno di 10 euro. Tariffe pensate per un pubblico giovane e dinamico.

Digi Mobil, 1Mobile, Noitel e altri: il mercato è più vario che mai

Infine, anche i piccoli operatori hanno aggiornato le proprie proposte. Digi Mobil propone 100 GB a soli 5 euro, mentre 1Mobile e Noitel offrono piani rispettivamente da 100 GB e 50 GB a meno di 8 e 5 euro. Soluzioni ideali per chi cerca la massima convenienza e usa lo smartphone in modo moderato. Il panorama delle offerte telefoniche di maggio 2025 è più ricco che mai. Tra giga illimitati, minuti senza confini e prezzi sempre più competitivi, il consumatore ha solo l’imbarazzo della scelta. Che si tratti di soluzioni entry level da meno di 5 euro o di piani ultra completi con oltre 400 GB, ogni esigenza può essere soddisfatta senza compromettere la qualità del servizio.

In sintesi.