IMU prima casa: chi è esente e chi deve pagare

L’IMU (Imposta Municipale Unica) è una delle imposte più discusse in Italia, in quanto coinvolge direttamente i proprietari di immobili. In questa guida analizzeremo in dettaglio la normativa relativa all’IMU sulla prima casa, le esenzioni previste e come calcolare correttamente l’importo da pagare.

Cos’è l’IMU e come funziona?

L’IMU è un’imposta che grava sugli immobili posseduti dai contribuenti, esclusa generalmente l’abitazione principale, a meno che non rientri in determinate categorie catastali. È stata introdotta per sostituire l’ICI e creare un tributo più uniforme a livello nazionale.

Quali immobili sono Soggetti all’IMU?

L’IMU si applica a quasi tutti i tipi di immobili, ma esistono delle eccezioni significative. La principale riguarda l’abitazione principale, ossia quella in cui il contributore e il suo nucleo familiare risiedono abitualmente. Tuttavia, ci sono delle limitazioni in base alla categoria catastale: le abitazioni considerate di lusso, come quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 , non beneficiano dell’esenzione.

IMU prima casa: normativa e requisiti per l’esenzione

La normativa IMU (commi 738 – 783 – Legge bilancio 2020) prevede che l’abitazione principale, intesa come la residenza anagrafica e la dimora abituale del contribuente e della sua famiglia, sia esente dall’IMU, a meno che non rientri nelle categorie catastali sopracitate. Per usufruire dell’esenzione, devono essere soddisfatti alcuni requisiti specifici.

Residenza Anagrafica e Dimora Abituale

L’esenzione dall’IMU per la prima casa si applica solo se il proprietario vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale. La normativa è molto rigida su questo punto.

Anche se l’immobile è posseduto come prima casa, se il proprietario non vi risiede anagraficamente e/o non vi dimora abitualmente, non può richiedere l’esenzione (Ordinanza Cassazione n. 19684 del 17 luglio 2024).

Nucleo familiare e requisiti di coabitazione

L’IMU esenta anche le pertinenze dell’abitazione principale, come box auto e cantine, fino a un massimo di tre unità (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7).

Anche i coniugi, se risiedono in immobili diversi (nello stesso comune o comuni diversi), possono beneficiare dell’esenzione su entrambi gli immobili, purché siano sempre rispettatati i requisiti di residenza e dimora. Questo principio di doppia abitazione principale nello stesso nucleo familiare è stato sancito dalla Giurisprudenza (sentenza 209/2022 della Corte costituzionale).

Casi Particolari di esenzione IMU prima casa

Alcune situazioni prevedono delle eccezioni alla regola generale. Ad esempio, le abitazioni assegnate al coniuge dopo una separazione continuano a essere considerate come abitazione principale ai fini IMU, anche se l’altro coniuge non vi risiede più. Inoltre, l’esenzione si applica anche agli immobili posseduti da forze dell’ordine, a patto che non siano locati o utilizzati per altri scopi.

Sono assimilati ad abitazione principale anche:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali

solo se previsto dalla delibera comunale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

Calcolare l’IMU per la prima casa

Sebbene l’abitazione principale sia esente nella maggior parte dei casi, ci sono situazioni in cui è necessario calcolare l’imposta, come per le abitazioni di lusso. Il calcolo dell’IMU si basa sulla rendita catastale , che va rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente specifico.

Formula di Calcolo e Aliquota

La formula base per calcolare l’IMU è la seguente:

IMU = Rendita Catastale x 1,05 x Coefficiente Catastale x Aliquota

Le aliquote variano a seconda delle disposizioni comunali, ma l’aliquota standard per le abitazioni principali, oggi, è del 4 per mille, che può essere ridotta o aumentata del 2 per mille a discrezione del comune.

FAQ sull’IMU Prima Casa

Per le prime case soggette a IMU, sono previste delle detrazioni di 200 euro.

Ecco alcune domande e risposte utili per capire se è dovuta o meno l’IMU prima casa.

Come faccio a verificare se sono esente dall’IMU?

Per verificare l’esenzione, controlla la categoria catastale dell’immobile e assicurazioni che sia la tua residenza anagrafica e dimora abituale. Puoi anche verificare sul sito del tuo comune per eventuali esenzioni particolari.

L’IMU si paga anche in caso di immobile inabitato?

Se l’immobile è inabitato significa che non c’è dimora abituale. Quindi, bisogna pagarci l’IMU

Posso chiedere il rimborso IMU se risulto esente retroattivamente?

Sì, puoi presentare domanda di rimborso entro 5 anni dal pagamento indebito, dimostrando che l’immobile soddisfa i requisiti per l’esenzione. Il rimborso si chiede al comune in cui si trova l’immobile oggetto di IMU per il quale si chiede la restituzione dell’importo.

Conclusioni

L’IMU sulla prima casa, dunque, è un argomento complesso, che richiede un’attenta analisi della normativa vigente e delle caratteristiche dell’immobile.

La maggior parte delle abitazioni principali sono esenti dal pagamento dell’IMU, ma esistono eccezioni legate alle categorie catastali e ai requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale. È fondamentale verificare la situazione specifica del proprio immobile e, in caso di dubbi, rivolgersi a un esperto fiscale o consultare le disposizioni comunali (l’IMU è di competenza dei comuni). Conoscere i propri diritti e doveri consentire di evitare sanzioni e di usufruire delle agevolazioni previste.

Riassumendo