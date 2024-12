Offerte luce e gas, diverse opportunità per risparmiare sulle bollette

A dicembre 2024, il mercato energetico italiano offre diverse opportunità per risparmiare sulle bollette con nuove offerte luce e gas. Con l’avvicinarsi dell’inverno, è fondamentale scegliere le offerte più convenienti e adatte alle proprie esigenze. Di seguito, una panoramica delle migliori tariffe disponibili, suddivise tra offerte a prezzo fisso e variabile, con un’analisi dei vantaggi e delle condizioni di ciascuna.

Offerte luce e gas a prezzo fisso

Offerte luce e gas a prezzo fisso

NeN Special 72 Luce e Gas

Prezzo Luce: 0,134 €/kWh

Prezzo Gas: 0,49 €/Smc

Quota Fissa Mensile: 9€ per ciascuna utenza

Vantaggi: Prezzo bloccato per 12 mesi e sconto di 36€ in bolletta

Prezzo Luce: 0,13 €/kWh

Prezzo Gas: 0,50 €/Smc

Quota Fissa Mensile: 10€ per ciascuna utenza

Vantaggi: Energia da fonti rinnovabili e gestione digitale delle utenze

Prezzo Luce: 0,133 €/kWh

Prezzo Gas: 0,47 €/Smc

Quota Fissa Mensile: 9,5€ per ciascuna utenza

Vantaggi: Offerta a prezzo bloccato per 12 mesi

Prezzo Luce: 0,135 €/kWh

Prezzo Gas: 0,56 €/Smc

Quota Fissa Mensile: Non specificata

Vantaggi: Attivazione online e gestione digitale

Prezzo Luce: 0,1372 €/kWh

Prezzo Gas: 0,60 €/Smc

Quota Fissa Mensile: Non specificata

Vantaggi: Offerta a prezzo bloccato per 12 mesi

Le promozioni a Prezzo Variabile

Le tariffe a prezzo fisso garantiscono un costo stabile dell’energia per un determinato periodo, proteggendo dalle. Ecco alcune delle proposte più interessanti:

Le tariffe a prezzo variabile seguono l’andamento del mercato all’ingrosso, offrendo potenziali risparmi quando i prezzi scendono. Ecco alcune opzioni disponibili:

Edison Dynamic Luce e Gas

Prezzo Luce: PUN + 0,021 €/kWh

Prezzo Gas: PSV + 0,065 €/Smc

Quota Fissa Mensile: 8,25€ per ciascuna utenza

Vantaggi: Servizio EDISONRisolve incluso e programma fedeltà “Spendi&Riprendi”

Prezzo Luce: Prezzo ingrosso + 0 €/kWh

Prezzo Gas: Prezzo ingrosso + 0 €/Smc

Quota Fissa Mensile: 6,67€ per ciascuna utenza

Vantaggi: Energia rinnovabile inclusa nel prezzo

Prezzo Luce: Prezzo ingrosso + 0 €/kWh

Prezzo Gas: Prezzo ingrosso + 0 €/Smc

Quota Fissa Mensile: 12€ per ciascuna utenza

Vantaggi: Gestione completamente online

Consigli degli esperti

La scelta tra offerte a prezzo fisso e variabile dipende dalle proprie esigenze e dalla propensione al rischio rispetto alle variazioni del mercato energetico.

Lea prezzo fisso offrono stabilità e prevedibilità dei costi, ideali per chi preferisce evitare sorprese in bolletta. Al contrario, le offerte a prezzo variabile possono risultare vantaggiose in periodi di prezzi all’ingrosso bassi, ma comportano una maggiore incertezza.

È fondamentale valutare attentamente le proprie abitudini di consumo e confrontare le diverse offerte disponibili. Utilizzare comparatori online e consultare le condizioni contrattuali dettagliate aiuta a individuare l’opzione più adatta. Inoltre, considerare fattori come l’origine dell’energia (ad esempio, da fonti rinnovabili) e i servizi aggiuntivi offerti dai fornitori può influenzare positivamente la scelta.

Infine, è consigliabile monitorare periodicamente il mercato e le proprie bollette, poiché le condizioni possono cambiare nel tempo, e nuove offerte più vantaggiose potrebbero emergere. Essere informati e proattivi nella gestione delle proprie forniture energetiche è la chiave per ottenere risparmi significativi e contribuire a un consumo più consapevole e sostenibile.

