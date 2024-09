Domani la Banca Centrale Europea (BCE) quasi certamente taglierà i tassi di interesse per la seconda volta e per un altro 0,25%. Il costo del denaro scenderà così al 4%. Era al 4,50% fino ai primi di giugno. Nel frattempo, il popolo dei risparmiatori cerca di capire se il calo accusato dai rendimenti sovrani da mesi sia in linea con quello dell’inflazione italiana. E qui ci può venire in soccorso il BTp Italia giugno 2030 (ISIN: IT0005497000), bond del Tesoro agganciato proprio all’indice dei prezzi al consumo (Foi) e che presenta attualmente una durata residua medio-lunga.

Inflazione italiana crollata

L’inflazione italiana ad agosto è scesa all’1,1% per il calcolo preliminare dell’Istat. Il dato più alto dall’ottobre dello scorso anno è stato quello tendenziale di luglio all’1,3%. Poca roba rispetto ai valori registrati nel corso del biennio passato. E risulta essere tornata ormai costantemente ben sotto i valori dell’Eurozona, che sempre ad agosto segnavano una media del 2,2%.

Buone notizie per risparmiatori

Il BTp Italia 2030 può essere sfruttato come uno strumento per carpire le aspettative d’inflazione nel medio-lungo termine. Ieri, ad una quotazione in area 97,60 centesimi offriva un rendimento reale alla scadenza del 2,07%. Nello stesso tempo, il BTp 2030 con cedola fissa offriva lo 0,90% in più. Questo sarebbe il tasso d’inflazione mediamente atteso da qui ai prossimi sei anni scarsi dal mercato. Ed è un dato assai confortante. Implica che la perdita del potere di acquisto tornerà ad essere molto contenuta. Buon segnale per i titolari di redditi fissi, ma anche per gli obbligazionisti.

In questa fase, pur in calo dai massimi, i rendimenti obbligazionari restano relativamente elevati. Il BTp a 5 anni offre quasi il 3% e al netto dell’imposta più del 2,50%. Anche scontando l’inflazione attesa, il rendimento netto reale si aggirerebbe sopra l’1,60%. Risulterebbe di gran lunga positivo. Sempre che il BTp Italia 2030 stia lanciando segnali corretti.

BTp Italia 2030 segnale controverso

Non è peregrino ipotizzare che il mercato stia sottovalutando i rischi futuri, stimando l’inflazione nei prossimi anni più bassa di quanto non sarà nella realtà.

C’è un altro rischio che emerge dal raffronto tra il BTp Italia 2030 e i titoli di stato di pari durata con cedola fissa. Se davvero l’inflazione italiana sarà così bassa, nell’Eurozona è stimata intorno al target del 2% per il medio-lungo periodo. Ciò significa che la BCE terrebbe i tassi più alti di quanto non sarebbe opportuno per la nostra economia. In sostanza, pagheremmo indirettamente la maggiore crescita dei prezzi nel Nord Europa. E sarebbe un limite per le opportunità di ripresa dei bond nostrani dopo il tonfo degli ultimi anni.

[email protected]