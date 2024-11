Nuova asta Bot a 6 mesi ed emissione riservata agli Specialisti in titoli di stato

Mercoledì 27 novembre, il Tesoro terrà una nuova asta di Bot a 6 mesi per l’importo di 7,50 miliardi di euro. La data di regolamento è stata fissata per venerdì 29 e la scadenza per il 30 maggio 2025. Questo comporta che la durata del bond sarà di 182 giorni. Sempre giorno 29 scadranno altri Bot a 6 mesi per l’importo di 8,765 miliardi. Considerato il collocamento supplementare di giovedì 28 pari al 10% dell’importo emesso il giorno precedente, possiamo affermare che i titoli di stato in scadenza abbiano un controvalore nominale superiore a quelli di nuova emissione.

Ecco il possibile rendimento

Per questo la domanda dovrebbe risultare tonica. Gli investitori istituzionali (banche, assicurazioni, fondi d’investimento, ecc.) tendono, infatti, a rinnovare i titoli a breve termine in portafoglio.

La nuova asta di Bot a 6 mesi dovrebbe esitare un rendimento attorno al 2,60%. Questo è quanto ci segnala l’attuale curva dei tassi. Considerate che in piena estate il rendimento era ancora del 3,50%. Da allora, tuttavia, la Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi di interesse per altre due volte e si accinge a farlo per una terza volta a dicembre, probabilmente per un altro 0,50%. In base a questa previsione, il prezzo di aggiudicazione sarà in area 98,70 centesimi o poco più.

Riapertura BTp 15 dicembre 2024

Ma non ci sarà soltanto la nuova asta di Bot a 6 mesi in settimana. Il Tesoro ha annunciato la riapertura del BTp a 3 anni in scadenza il 15 dicembre 2024 e cedola 0% (ISIN: IT0005474330) per un importo massimo di 2 miliardi. L’operazione, in gergo tecnico Tap, si terrà nella giornata di oggi e sarà riservata agli Specialisti in titoli di stato. In pratica, il governo richiede liquidità a brevissimo termine, cioè per circa un paio di settimane, visto che il bond scadrà alla metà del mese prossimo.

E il rendimento? Sul mercato secondario il suddetto BTp tratta a 99,90 centesimi.

Nuova asta Bot alternativa a liquidità

Dunque, rende circa lo 0,10%. Naturale che sia così basso, essendo un investimento di pochi giorni. Ma se annualizziamo questo dato, otteniamo un rendimento del 2,05%. Bisogna tenere conto, infatti, che la durata è pari a 365 giorni suddivisi per 20,2778 volte. Il risultato sarà per l’appunto di 18 giorni.

La nuova asta di Bot a 6 mesi può interessare una famiglia se l’obiettivo fosse di trovare un’alternativa alla liquidità infruttifera. Ricordate che non esiste cedola per questo tipo di bond, per cui il rendimento deriva esclusivamente dalla differenza tra il prezzo di rimborso alla scadenza (100) e quello di acquisto. Possibile rivendere sul mercato secondario. Data la breve durata, il titolo tende a salire costantemente di prezzo giorno dopo giorno. Ciò rende difficile subire perdite di rilievo nel caso di un disinvestimento anticipato.

