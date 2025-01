Da pochi mesi è terminata la vecchia stagione reddituale 2024, quella del 730/2024 e del modello Redditi PF/2024. E e già si inizia a parlare della nuova. Come di consueto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo 730/2025 (sebbene siamo solo alla prima versione del modello). Più che il modello in sé, però, ciò che interessa sono le istruzioni per la prossima dichiarazione dei redditi, perché qualche novità come sempre c’è.

Prima di tutto, va chiarito che qualsiasi novità relativa al taglio del cuneo fiscale, all’IRPEF e a tutto ciò che si dice avrà impatto sulle buste paga dei lavoratori o sui cedolini delle pensioni (per chi è in quiescenza) solo nel 2026.

Novità per il 730 del 2025, rimborsi e bonus nel modello appena pubblicato

La nuova dichiarazione dei redditi per la stagione 2025 fa riferimento all’anno d’imposta appena trascorso, ossia il

Ad esempio, nel 730/2025 si potrà recuperare, per chi non lo ha chiesto al datore di lavoro o per chi non lo ha ricevuto, il famoso bonus tredicesima. Parliamo del bonus da 100 euro, introdotto per essere erogato con le buste paga di dicembre, insieme alla solita tredicesima mensilità.

C’è chi lo ha chiesto e ottenuto, ma c’è anche chi non lo ha richiesto, magari perché non poteva. Parliamo, ad esempio, di badanti e colf, lavoratori domestici che, non avendo nel datore di lavoro il sostituto d’imposta, non possono ottenere questa agevolazione in busta paga. Devono quindi rimandare il tutto alla propria dichiarazione dei redditi.

Infatti, nella Sezione V del rigo C14 si trova la voce “riduzione della pressione fiscale – Trattamento integrativo e bonus tredicesima“.

Ecco altre novità del modello 730 del 2025

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda i contribuenti senza partita IVA, che ora possono usare il modello 730 anche per alcune tipologie di reddito. Con il 730 del nuovo anno nasce infatti la possibilità di utilizzare questo modello anziché dover ricorrere al Redditi PF per dichiarare redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Novità anche per una delle mode del momento, ovvero le case vacanze e, di conseguenza, i redditi da affitti brevi. Il nuovo modello di dichiarazione prevede la possibilità di applicare l’aliquota fiscale del 26%, oltre all’applicazione dell’aliquota del 21% in cedolare secca sulla prima unità immobiliare.

Ecco il nuovo modello 2025 e cosa cambia

Di fatto, vengono introdotti due nuovi quadri, cioè il quadro M e il quadro T. Con questi, anche chi non ha partita IVA potrà dichiarare eventuali redditi soggetti a tassazione separata. Oppure redditi soggetti a imposta sostitutiva, o ancora redditi derivanti da plusvalenze finanziarie.

Tra questi rientrano, ad esempio, i redditi da lasciti ereditari, quelli che derivano da compensi per lezioni private, i redditi da procedure di pignoramento presso terzi o quelli provenienti da rivalutazioni di terreni agricoli.

Naturalmente entrano in gioco anche le novità legislative introdotte dal governo, come il calo al 70% del Superbonus. O il nuovo limite di 5.000 euro per il Bonus mobili. Infine, per i soggetti senza partita IVA, ecco la possibilità di dichiarare nel modello 730/2025 anche i proventi finanziari da criptovaluta. Accanto alla consueta facoltà di versare l’imposta relativa a queste attività.