Migliori supermercati d’Italia, ma gli italiani iniziano a spendere di meno

Nel panorama della grande distribuzione italiana, i supermercati rivestono un ruolo fondamentale nelle abitudini di acquisto dei consumatori, ma quali sono i migliori d’Italia? Recentemente, Altroconsumo ha condotto un’indagine coinvolgendo oltre 12.000 clienti, raccogliendo più di 41.000 esperienze d’acquisto, per stilare una classifica delle catene più apprezzate in Italia. Parallelamente, l’analisi dei fatturati mensili delle principali insegne offre una visione dettagliata delle loro performance economiche.

Classifica dei migliori supermercati d’Italia

L’indagine di Altroconsumo ha valutato diversi aspetti, tra cui la qualità dei prodotti, la convenienza dei prezzi, l’assortimento e il comfort dei punti vendita.

Esselunga: Riconosciuta per l’alta qualità dei prodotti e l’ampio assortimento, ha ottenuto un punteggio di 76 su 100.

NaturaSì: Specializzata in prodotti biologici, si distingue per la qualità e l’attenzione all’ambiente, con un punteggio di 76.

Ipercoop: Apprezzata per la qualità dei prodotti a marchio proprio e per l’attenzione al cliente, ha raggiunto un punteggio di 75.

Tra i discount, Aldi ed Eurospin emergono con punteggi rispettivamente di 75 e 74, grazie alla convenienza dei prezzi e alla qualità dei prodotti offerti.

Fatturato mensile dei migliori supermercati italiani

Ecco le catene che hanno ottenuto i punteggi più elevati:

Analizzando i dati economici, si evidenzia la solidità finanziaria delle principali catene. Sebbene i dati specifici sul fatturato mensile non siano sempre pubblicamente disponibili, è possibile fare una stima basandosi sui risultati annuali.

Esselunga : Nel periodo 2017-2021, ha registrato utili cumulati di 1.195 milioni di euro. Considerando una distribuzione uniforme, ciò equivarrebbe a circa 19,9 milioni di euro al mese.

: Nel periodo 2017-2021, ha registrato utili cumulati di 1.195 milioni di euro. Considerando una distribuzione uniforme, ciò equivarrebbe a circa 19,9 milioni di euro al mese. Eurospin : Nello stesso periodo, ha accumulato utili per 1.286 milioni di euro, corrispondenti a circa 21,4 milioni di euro mensili.

: Nello stesso periodo, ha accumulato utili per 1.286 milioni di euro, corrispondenti a circa 21,4 milioni di euro mensili. Conad: Ha registrato utili cumulati di 879 milioni di euro tra il 2015 e il 2019, equivalenti a circa 14,6 milioni di euro al mese. È importante notare che questi valori rappresentano una stima basata sugli utili e non sul fatturato totale, che sarebbe significativamente più elevato. Inoltre, la distribuzione degli utili può variare mensilmente a causa di fattori stagionali e promozionali.

Tendenze e abitudini dei consumatori italiani

L’indagine di Altroconsumo ha rilevato una riduzione della spesa mensile media dei consumatori italiani, passata da 409 a 387 euro, con una diminuzione del 5% rispetto all’anno precedente.

Questo calo è particolarmente evidente nei nuclei familiari più numerosi, composti da cinque o più persone. Nonostante la riduzione della spesa, icontinuano a privilegiare la qualità dei prodotti e la convenienza dei prezzi. Le catene che riescono a coniugare questi aspetti ottengono maggiore soddisfazione da parte dei clienti. Ad esempio, NaturaSì è particolarmente apprezzata per la qualità dei prodotti biologici, mentre Aldi ed Eurospin sono riconosciuti per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

La grande distribuzione in Italia è caratterizzata da una forte competizione, con catene che cercano di distinguersi attraverso la qualità dei prodotti, la convenienza dei prezzi e l’attenzione al cliente. Le preferenze dei consumatori, evidenziate dall’indagine di Altroconsumo, mostrano una predilezione per insegne come Esselunga, NaturaSì e Ipercoop, che riescono a soddisfare le esigenze di qualità e assortimento.

Parallelamente, l’analisi dei fatturati mensili relativa ai migliori supermercati sottolinea la solidità economica di queste catene, con Eurospin ed Esselunga in testa per utili cumulati. In un contesto di riduzione della spesa media mensile, le catene che sapranno adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori, offrendo prodotti di qualità a prezzi competitivi, continueranno a emergere nel panorama della grande distribuzione italiana.

I punti più importanti…