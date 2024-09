Meloni senza freni all’Onu, dal clima all’intelligenza artificiale

L’intervento all’Assemblea dell’Onu da parte di Giorgia Meloni, ha messo in luce quelli che sono i temi centrali non solo della politica attuale, ma del sociale in generale. La nostra premier ha colto l’occasione per mostrare il profilo da protagonista dell’Italia, sia in ambito economico, che tecnologico e geopolitico.

Il suo discorso ha toccato numerosi argomenti di rilevanza internazionale, tra cui la guerra in Ucraina, l’emergenza climatica, l’intelligenza artificiale e il futuro dell’Africa, offrendo una visione strategica che mira a rendere l’Italia un attore determinante su questi fronti.

Giorgia Meloni all’Onu

Meloni ha sottolineato che la guerra in Ucraina non è un evento isolato, ma l’inizio di una serie di conseguenze che stanno destabilizzando il mondo intero. La premier italiana ha evidenziato come il conflitto abbia messo in crisi il sistema internazionale basato sulle regole, creando nuove tensioni e crisi economiche che vanno ben oltre l’Europa. Secondo Meloni, la guerra non rappresenta solo una questione di conflitti armati, ma sta anche influenzando mercati e relazioni economiche globali, con ripercussioni che potrebbero minare la stabilità economica su scala mondiale.

Un altro tema cardine del discorso di Meloni riguarda l’emergenza climatica. La premier ha avvertito che il mondo si trova a un bivio, dove la capacità dei principali paesi inquinanti di cooperare sarà cruciale per evitare un ulteriore peggioramento della crisi ambientale. Ma la questione non è solo ecologica: il vero problema economico legato al cambiamento climatico riguarda la disponibilità di risorse fondamentali come acqua ed energia. Meloni ha espresso la necessità di un approccio pragmatico per guidare la transizione energetica globale e ha ribadito che il costo di non affrontare queste sfide sarà altissimo in termini di crescita e stabilità economica.

Intelligenza artificiale e futuro del lavoro

Uno dei momenti più significativi del discorso di Meloni è stato quando ha parlato dell’intelligenza artificiale (IA), definita una rivoluzione tecnologica che potrebbe sconvolgere l’economia globale.

Gli altri temi trattati

La premier ha posto l’accento sul rischio che l’IA possa sostituire competenze umane, concentrando la ricchezza nelle mani di pochi e creando profonde disuguaglianze economiche. Per evitare questo scenario, Meloni ha proposto una “governance globale dell’intelligenza artificiale”, evidenziando il ruolo dell’Italia come leader nella regolamentazione della tecnologia. Secondo la premier, un sistema di governance è essenziale per prevenire squilibri che potrebbero portare milioni di lavoratori a vedere le loro competenze rese obsolete.

Meloni ha anche parlato dell’Africa, un continente che secondo lei rappresenta una grande opportunità economica per l’Italia e il mondo intero. Il “Piano Mattei” presentato dalla premier si propone di creare partnership solide con i paesi africani, basate su rispetto e cooperazione reciproca. L’obiettivo non è solo aiutare, ma anche sviluppare infrastrutture e creare nuove rotte commerciali, favorendo così la crescita economica di entrambe le parti. Meloni ha sottolineato come sia essenziale creare condizioni che permettano agli africani di rimanere nei propri paesi, evitando così il fenomeno dell’emigrazione di massa.

La premier ha anche affrontato la crisi idrica, sottolineando che la scarsità di risorse come l’acqua sta avendo un impatto devastante sullo sviluppo e sulla sicurezza alimentare, soprattutto in Africa. Ha collegato questa crisi alle sfide globali, affermando che le problematiche del Sud del mondo sono strettamente connesse a quelle del Nord, e che solo una cooperazione internazionale potrà risolvere questi problemi.

L’immigrazione irregolare è stata un altro tema centrale nel discorso di Meloni, che ha parlato della necessità di combattere il traffico di esseri umani con una strategia simile a quella adottata da Falcone e Borsellino nella lotta alla mafia: “follow the money”.

Riassumendo…

Giorgia Meloni ha parlato all’Assemblea Onu rivelando il ruolo dell’Italia;

tra i temi trattati la guerra in Ucraina e il piano Mattei;

particolare interesse verso l’intelligenza artificiale, secondo la premier tema caldo soprattutto per il lavoro.

Questo approccio, secondo la premier, permetterebbe di colpire i trafficanti e ridurre l’impatto economico dell’immigrazione irregolare sui paesi europei. Meloni ha definito i trafficanti come “gli schiavisti del Terzo millennio” e ha chiesto un maggiore impegno internazionale per fermare il traffico di esseri umani.Meloni ha concluso il suo discorso con un appello per una riforma delle Nazioni Unite, chiedendo un sistema multilaterale più equo e inclusivo. Ha affermato che l’Italia si oppone alla creazione di “nuove gerarchie” o “nuovi seggi permanenti”, poiché tali misure contribuirebbero solo ad aumentare le disuguaglianze tra i paesi membri. Al contrario, Meloni ha auspicato una rappresentanzae partecipativa che coinvolga tutti i membri delle Nazioni Unite.