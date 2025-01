Le opzioni per la pensione delle mamme: anticipo o aumento?

Nel panorama previdenziale italiano, le lavoratrici madri possono accedere a specifiche agevolazioni che mirano a valorizzare il loro ruolo all’interno della famiglia e nella società. Questi benefici, pensati per sostenere le donne nel loro percorso lavorativo e previdenziale, si articolano in due opzioni principali: l’anticipo pensionistico e l’incremento dell’importo della pensione.

Entrambe le misure rappresentano un importante strumento per riconoscere l’impegno delle madri sia sul lavoro che nella sfera familiare.

Anticipo pensione per le lavoratrici madri

Una delle agevolazioni principali è la possibilità di accedere alla pensione con un’età ridotta rispetto ai requisiti ordinari.

In questo caso, il periodo di anticipo è direttamente proporzionale al numero di figli avuti. Per ogni figlio, infatti, si ha diritto a un anticipo di 4 mesi sull’età pensionabile, con un massimo di 12 mesi complessivi.

Ad esempio, una madre con tre figli potrà beneficiare di un anticipo massimo di un anno. Questo significa che, anziché andare in pensione di vecchiaia a 67 anni, potrà farlo a 66 anni. Analogamente, nel caso della pensione anticipata contributiva, l’età richiesta sarà ridotta di 12 mesi, consentendo quindi l’accesso a 63 anni invece che a 64.

Questo strumento offre una flessibilità importante per le madri lavoratrici, che spesso devono conciliare le esigenze familiari con il percorso professionale.

Un importo maggiore della pensione

L’altra opportunità significativa per le madri riguarda un aumento dell’importo della pensione grazie all’applicazione di un coefficiente di trasformazione più alto. Questo parametro tecnico, utilizzato per determinare il valore annuo della pensione nel sistema contributivo, varia in base all’età della persona al momento del pensionamento e alla speranza di vita media.

In sostanza, un coefficiente più elevato incrementa il valore della pensione, permettendo così di ottenere un assegno mensile più alto rispetto a quello calcolato con i valori standard. Anche in questo caso, il numero di figli gioca un ruolo determinante: maggiore è il numero dei figli, più significativo sarà l’aumento del coefficiente applicato.

Cosa si intende per coefficiente di trasformazione

Il coefficiente di trasformazione è un elemento essenziale nel calcolo delle pensioni nel sistema contributivo. Esso converte i contributi versati nel corso della vita lavorativa in un importo annuo di pensione. La sua entità dipende da diversi fattori, tra cui l’età del lavoratore al momento del pensionamento e le proiezioni sull’aspettativa di vita.

Il funzionamento è semplice: un coefficiente più alto si traduce in una pensione più consistente, poiché aumenta il valore economico dei contributi accumulati. Questo parametro viene periodicamente aggiornato per riflettere le variazioni nella longevità media della popolazione e garantire l’equilibrio del sistema previdenziale. Purtroppo, in base agli ultimi interventi legislativi, andare in pensione nel 2025 è più penalizzante rispetto a chi è andato nel 2024. Ciò, in quanto, i coefficienti di trasformazione 2025 sono stati rivisti al ribasso.

Pensione alle madri: a chi sono riservate le agevolazioni

Le agevolazioni descritte sono riservate a chi rientra nel sistema contributivo, ovvero a coloro che hanno iniziato a versare contributi previdenziali dopo il 31 dicembre 1995. Tuttavia, esistono situazioni particolari in cui anche chi ha cominciato a lavorare prima di tale data può optare per il sistema contributivo e, di conseguenza, beneficiare di queste misure.

Questa possibilità può essere particolarmente utile per coloro che hanno avuto una carriera discontinua o che, per scelta o necessità, desiderano sfruttare le opportunità offerte dal sistema contributivo.

Riassumendo