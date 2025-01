Ita Airways a Lufthansa, di che cifre parliamo per l’acquisizione?

Il 15 gennaio 2025 segna una data storica per l’aviazione italiana: l’assemblea degli azionisti di ITA Airways ha ufficializzato la cessione del 41% delle quote della compagnia aerea italiana al colosso tedesco Lufthansa. Questo accordo, del valore di 325 milioni di euro, rappresenta il primo passo verso una completa acquisizione prevista entro il 2033.

Il percorso di ITA Airways

ITA Airways, nata dalle ceneri di Alitalia nel 2021, è stata creata dallo Stato italiano utilizzando gli aerei e le licenze della storica compagnia di bandiera, fallita dopo decenni di crisi finanziarie.

Fin dall’inizio, l’obiettivo del governo italiano era quello di trovare un partner strategico per garantire stabilità e crescita alla nuova compagnia. Dopo lunghe trattative, l’accordo con Lufthansa è stato raggiunto, segnando una svolta significativa per l’aviazione italiana.

L’operazione prevede che Lufthansa acquisisca inizialmente il 41% di ITA Airways attraverso un aumento di capitale riservato da 325 milioni di euro. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) manterrà il 59% delle quote rimanenti. Tuttavia, l’accordo include opzioni per Lufthansa di incrementare progressivamente la propria partecipazione, con l’obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2033. Questo processo graduale permetterà una transizione armoniosa e garantirà che entrambe le parti possano adattarsi alle nuove dinamiche operative e di mercato.

Implicazioni per la governance aziendale

Con l’ingresso di Lufthansa nel capitale di ITA Airways, sono previsti cambiamenti significativi nella governance della compagnia. Nonostante il MEF detenga ancora la maggioranza delle quote, Lufthansa avrà un ruolo determinante nella gestione operativa. Joerg Eberhart, ex responsabile della strategia di Lufthansa e con una vasta esperienza nel mercato italiano grazie alla sua precedente posizione come CEO di Air Dolomiti, è stato nominato amministratore delegato di ITA Airways. Questa nomina riflette l’intenzione di integrare le competenze e le risorse di Lufthansa per rafforzare la posizione di ITA nel mercato europeo e internazionale.

L’acquisizione di ITA Airways da parte di Lufthansa non è priva di sfide. La compagnia italiana ha ereditato alcune delle problematiche che hanno afflitto Alitalia, tra cui questioni legate alla redditività e alla competitività nel mercato globale. Tuttavia, l’integrazione con Lufthansa offre opportunità significative. L’accesso a una vasta rete di rotte internazionali, risorse finanziarie solide e competenze manageriali di alto livello potrebbe trasformare ITA Airways in un player competitivo nel settore dell’aviazione. Inoltre, l’Italia rappresenta un mercato strategico per Lufthansa, sia per il traffico passeggeri che per le potenzialità turistiche e commerciali.

Impatto sul mercato europeo dell’aviazione

L’ingresso di Lufthansa in ITA Airways avrà ripercussioni sul panorama dell’aviazione europea. L’Unione Europea ha monitorato attentamente l’operazione per garantire che non si verifichino situazioni di monopolio o restrizioni alla concorrenza. A tal proposito, Lufthansa ha accettato di cedere alcuni slot aeroportuali, in particolare presso l’aeroporto di Milano Linate, per favorire l’ingresso di nuovi operatori e mantenere un mercato competitivo. Queste misure mirano a bilanciare l’espansione del gruppo Lufthansa con la necessità di preservare una concorrenza leale nel settore.

L’acquisizione del 41% di ITA Airways da parte di Lufthansa rappresenta una svolta epocale per l’aviazione italiana. Questo accordo non solo offre a ITA le risorse necessarie per affrontare le sfide future, ma rafforza anche la presenza di Lufthansa nel mercato europeo. La collaborazione tra le due compagnie potrebbe fungere da modello per future operazioni di consolidamento nel settore, evidenziando l’importanza di partnership strategiche per affrontare un mercato in continua evoluzione.

