Infortuni domestici, in scadenza l’assicurazione INAIL di 24 euro

Gli infortuni domestici rappresentano una problematica spesso sottovalutata, ma che può avere conseguenze significative per chi si occupa delle attività casalinghe.

Per garantire una protezione adeguata a chi svolge questi compiti infortuni, la legge italiana ha introdotto l’obbligo dell’assicurazione contro gli domestici, regolamentata dalla legge n. 493 del 1999 . Questo strumento, gestito dall’Inail, mira a offrire una tutela economica per incidenti che possono verificarsi nello svolgimento di lavori in casa.

A chi si rivolge l’assicurazione infortuni domestici

L’assicurazione contro gli infortuni domestici è destinata a tutti coloro che, di età compresa tra 18 e 67 anni, si dedicano abitualmente, gratuitamente ed esclusivamente alla gestione della casa e alla cura dei familiari. Sono esclusi dalla copertura coloro che esercitano attività lavorative soggette ad altre forme di previdenza sociale obbligatoria.

Il premio assicurativo annuale ammonta a 24 euro. Per chi si iscrive per la prima volta, il pagamento deve essere effettuato al momento del raggiungimento dei requisiti richiesti, con la copertura assicurativa che entra in vigore dal giorno successivo al versamento.

Nel caso di rinnovo, il termine per il pagamento è fissato al 31 gennaio di ogni anno (quindi, oggi) per garantire la continuità della copertura a partire dal 1° gennaio. I pagamenti effettuati oltre questa scadenza attivano la copertura dal giorno successivo alla data di pagamento.

Procedura di iscrizione e pagamento

Per iscriversi, gli devono interessati accedere al servizio telematico “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” disponibile sul sito dell’Inail.

È necessario utilizzare credenziali digitali come SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta inviata la domanda, il sistema genera un Avviso di pagamento PagoPA, che viene inviato via email e reso accessibile anche nell’area riservata del portale Inail.

Il pagamento può essere effettuato attraverso diverse modalità:

tramite il sistema PagoPA sul sito dell’Inail o di Poste Italiane;

presso uffici postali, banche, sportelli Bancomat, tabaccai, ricevitorie e supermercati abilitati;

utilizzando l’ App IO o l’ App Inail per una procedura completamente digitale.

Da precisare che non si tratta di contributi pensionistici ma di premi che vanno a coprire esclusivamente il rischio infortuni.

Copertura assicurativa gratuita per redditi bassi

Per alcune categorie di persone, il premio assicurativo è a carico dello Stato. Questo beneficio è riservato a coloro che:

hanno un reddito personale lordo annuo non superiore a 4.648,11 euro;

appartengono a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo annuo inferiore a 9.296,22 euro.

Anche in questo caso, l’iscrizione deve essere effettuata online tramite il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”, utilizzando credenziali digitali.

L’Importanza di una copertura contro gli infortuni domestici

L’assicurazione contro gli infortuni domestici rappresenta una forma di tutela essenziale per una categoria spesso invisibile ma fondamentale nella società.

Le attività domestiche possono comportare rischi significativi, come cadute, ustioni, tagli o incidenti legati all’uso di elettrodomestici. L’introduzione di una copertura obbligatoria riconosce l’importanza del lavoro svolto in ambito casalingo, offrendo un supporto economico in caso di incidenti che compromettano la salute e la capacità lavorativa.

La digitalizzazione delle procedure di iscrizione e pagamento ha semplificato notevolmente l’accesso a questa forma di assicurazione. Strumenti come SPID, CIE e CNS consentono di completare l’intero processo online, riducendo tempi e difficoltà burocratiche. L’integrazione con il sistema PagoPA e l’utilizzo di applicazioni mobili come App IO e App Inail rappresentano un ulteriore passo avanti verso una gestione moderna e accessibile.

Riassumendo