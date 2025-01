Il decreto Salva Casa sta semplificando le cose con queste novità

Un bel rasoio di Occam è proprio ciò che ci voleva; il Decreto Salva Casa 2025 introduce una serie di misure volte a semplificare e accelerare le procedure di regolarizzazione degli immobili con piccole irregolarità edilizie. Queste novità mirano a facilitare la vita dei proprietari, promuovendo al contempo una maggiore fluidità nel mercato immobiliare italiano.

Principali novità del Decreto Salva Casa

Tra le innovazioni più rilevanti del decreto, spicca l’introduzione del silenzio-assenso per le pratiche edilizie. In pratica, se entro 45 giorni dalla presentazione della domanda il Comune non esprime un diniego, la pratica si considera automaticamente approvata. Questo meccanismo riduce significativamente i tempi di attesa per i proprietari che desiderano regolarizzare le proprie abitazioni.

Un’altra misura importante è la creazione di sportelli unici comunali dedicati alle pratiche edilizie.

Questi sportelli fungono da punto di riferimento per i cittadini, offrendo assistenza e informazioni sulle procedure da seguire, semplificando così l’interazione tra cittadini e amministrazioni locali.

Il decreto introduce anche nuove regole per sanare le difformità edilizie. In particolare, viene superato il principio della “doppia conformità”, che richiedeva che un intervento fosse conforme sia alle norme vigenti al momento della costruzione dell’immobile, sia a quelle attuali. Ora, per le piccole difformità, è sufficiente che l’intervento sia conforme alle normative attuali, facilitando così la regolarizzazione di numerose situazioni.

Sanzioni e tolleranze

Il decreto prevede anche una revisione del sistema sanzionatorio per le irregolarità edilizie. Le sanzioni sono ora proporzionate all’entità dell’irregolarità, con importi che variano in base alla gravità della difformità riscontrata. Inoltre, sono state ampliate le tolleranze costruttive, ovvero le piccole differenze tra il progetto approvato e la realizzazione effettiva dell’immobile.

Queste tolleranze sono ora consentite fino a una certa percentuale, variabile in base alle dimensioni dell’immobile, rendendo più agevole la sanatoria di piccole irregolarità.

Il Decreto Salva Casa 2025 ha l’obiettivo di rilanciare il mercato immobiliare italiano, facilitando la regolarizzazione di numerosi immobili che, a causa di piccole irregolarità, erano esclusi dalle compravendite. Secondo le stime del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, circa l’80% del patrimonio immobiliare italiano presenta piccole difformità che potrebbero ora essere sanate grazie a queste nuove disposizioni. Questo potrebbe tradursi in un aumento dell’offerta sul mercato, con possibili effetti positivi sui prezzi degli immobili e sugli affitti.

Il Decreto Salva Casa 2025 rappresenta un passo significativo verso la semplificazione delle procedure edilizie in Italia. Le misure introdotte mirano a facilitare la regolarizzazione delle piccole irregolarità, offrendo ai proprietari strumenti più snelli e meno onerosi per mettere in regola i propri immobili. Questo non solo favorirà i cittadini, ma contribuirà anche a dare nuovo impulso al mercato immobiliare nazionale.

Decreto Salva Casa, impatto economico per il Paese

L’impatto economico del Decreto Salva Casa 2025 potrebbe essere significativo per il paese, generando benefici su più livelli. La regolarizzazione di migliaia di immobili con piccole difformità edilizie consentirebbe a molti proprietari di vendere o affittare le loro abitazioni, aumentando il volume delle transazioni immobiliari e portando nuova liquidità nel mercato.

Questo favorirebbe anche il settore edilizio, con un incremento delle richieste per interventi di adeguamento e ristrutturazione, generando nuove opportunità di lavoro per imprese e professionisti del settore. Inoltre, l’emersione di immobili prima irregolari potrebbe tradursi in un incremento delle entrate fiscali per lo Stato, grazie all’aumento delle imposte sugli atti di compravendita e sulla registrazione dei contratti di locazione.

Riassumendo.