Con il cambio dei requisiti di accesso alle pensioni, che per forza di cose dovrà essere preso in considerazione da parte di chi in pensione ci andrà negli anni futuri, i dubbi e le perplessità dei lavoratori aumentano. Si parla con insistenza di quando scatteranno i nuovi adeguamenti alla speranza di vita sulle pensioni.

E per chi guarda al 2028, 2029 o 2030 come anno del pensionamento, gli scenari potrebbero cambiare radicalmente. Intanto va detto che per il biennio 2025-2026 nulla dovrebbe cambiare.

ma poi? Sale l’età per la pensione e salgono anche le pensioni anticipate, ecco perché non si può certo dire che il rischio non ci sia. Tra età pensionabile e scivoli per le pensioni anticipate, molto potrebbe cambiare.

Probabile che dal primo gennaio 2027 ci vorranno due mesi in più come età pensionabile e quindi 67 anni non basteranno più. Anzi, alcune voci mettono in risalto che potrebbe cambiare anche il requisito contributivo, con due mesi in più anche per la soglia dei 20 anni di versamenti.

Il triste presagio, oppure lo scenario peggiore che dir si voglia, non è una certezza, perché non è ancora avvalorato da dati ufficiali. Resta il fatto che se davvero nei prossimo anni si bloccherà lo stop agli incrementi per l’aspettativa di vita di questi ultimi periodi, per chi in pensione ci andrà nei prossimi anni, servirà più tempo da trascorrere lavorando.

Sale l’età per la pensione e salgono anche le pensioni anticipate quindi, compresa quella contributiva. Perché l’adeguamento alla speranza di vita, porterebbe a 64 anni e 2 mesi anche questa misura. Ed in più anche 20 anni e 2 mesi servirebbero come contribuzione minima che serve per accedere all’anticipata contributiva. Senza considerare che potrebbe inasprirsi il meccanismo con l’aggiunta di finestre di decorrenza sempre più lunghe.

Era marzo 2024 quando l’INPS uscì con una circolare con cui illustrava cosa potrebbe cambiare sulle pensioni di vecchiaia e sulle pensioni anticipate. A dire il vero l’Istituto Previdenziale parlava di pensioni contributive, ma questo non vuol dire niente.

Perché se salgono i contributi necessari e sale l’età, alla fine anche nel sistema misto gli effetti saranno gli stessi. Portare le pensioni anticipate ordinarie ancora oltre i 42,10 anni di contributi di oggi, significa arrivare a quasi 43 anni di lavoro necessario per il pensionamento senza limiti anagrafici. Senza considerare che già oggi si supera questa soglia. Perché le pensioni anticipate ordinarie hanno 3 mesi di finestra di decorrenza che per forza di cose è ciò che grava sui lavoratori.

Tutto questo ragionamento va collegato anche ad alcune proposte di cui abbiamo già trattato settimane fa che sottolineavano la necessità di incrementare i requisiti di accesso alle pensione per una mera questione di sostenibilità del sistema. In effetti, il futuro potrebbe davvero riservare un grande inasprimento che porterebbe, anche se ci vorranno anni, alla pensione di vecchiaia a 70 anni. Magari ammorbidendo il contraccolpo con alcune misure flessibili che, accettando tagli pesanti sulla pensione, potrebbero portare a qualche pensionamento prima del previsto.