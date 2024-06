Il bonus psicologo promette fino a 1.500 euro per sostenere le spese per terapie psicologiche. Tuttavia e graduatorie sono in ritardo. Questo importante aiuto finanziario, gestito dall’INPS, ha raccolto oltre 400.000 domande, ma con risorse limitate a 10 milioni di euro, è matematico che non tutti gli aspiranti beneficiari potranno usufruirne. In questo scenario, diventa vitale esplorare altre opzioni disponibili che offrono supporto psicologico gratis o a costi minimi.

Psicologo gratis o quasi anche senza bonus, ecco chi può approfittarne subito!

Non per forza bisogna aspettare le graduatorie del bonus psicologo o rassegnarsi a non usufruire dello psicologo gratis.

Il Servizio della Croce Rossa Italiana: Offre supporto psicologico gratuito a chiunque si trovi in difficoltà emotiva o relazionale. Questo servizio è accessibile chiamando il numero di pubblica utilità 1520, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20. Lo Psicologo di Base: Previsto per essere pienamente operativo nelle case di comunità dal 2025, questo servizio permetterà di consultare gratuitamente uno psicologo per un primo colloquio, seguito da sessioni a un costo simbolico di un ticket sanitario. La Visita con l’ASL: Offre un primo incontro gratuito con uno psicologo, con sedute successive disponibili al costo di un ticket di 35 euro. Il numero di sessioni disponibili può variare da regione a regione, ma resta una soluzione accessibile per molti.

Perché Considerare le Alternative

In questo scenario di ritardi scoraggianti, esistono servizi alternativi che permettono di accedere a supporto psicologico gratis o con minimo onere economico. Questi includono iniziative di enti pubblici e privati, progettati per garantire l’accesso alle cure anche a chi non riesce a coprire i costi delle terapie tradizionali. Oggi ne indichiamo tre.

Data la limitata copertura del bonus psicologo e l’incertezza legata alla sua assegnazione, esplorare queste alternative non solo fornisce una soluzione immediata ma anche un’opzione sostenibile a lungo termine per il benessere psicologico.

Questi servizi rappresentano risorse preziose per chi cerca aiuto in un periodo di crescente bisogno di supporto mentale.

In un’epoca di crescente consapevolezza sull’importanza della salute mentale, avere accesso a queste risorse può fare la differenza nella vita di molti. Mentre attendiamo ulteriori sviluppi sul bonus psicologo, queste alternative offrono una solida rete di supporto psicologico a disposizione di tutti.

Riassumendo

Per chi cerca supporto psicologico senza gravare sul proprio portafoglio, ecco un riepilogo delle opzioni praticamente gratuite: