Quando si parla di pensioni minime, l’argomento riguarda un’ampia fascia di persone. Per questo motivo, le numerose notizie che in questi giorni accompagnano questi trattamenti interessano molti lavoratori. Le pensioni, soprattutto quelle minime, dovrebbero essere aumentate a gennaio. Ma c’è anche la questione degli aumenti derivanti dai conguagli di fine anno, che solitamente arrivano a gennaio, e per cui si ipotizza un anticipo. Ecco le ultime informazioni su cosa troveranno i pensionati nei prossimi ratei di pensione e come aumenteranno tra dicembre 2024 e gennaio 2025, insieme alle novità sull’indicizzazione dei trattamenti.

Pensioni minime in aumento: più soldi per i pensionati tra dicembre e gennaio

Le pensioni aumenteranno, e la buona notizia per i pensionati è che probabilmente anche a dicembre ci saranno ratei più alti. Come accaduto l’anno scorso, si inizia a parlare di anticipare il conguaglio relativo al tasso definitivo di inflazione da applicare nel 2024 alle pensioni. A inizio anno, l’INPS applica alle pensioni il tasso di inflazione stimato, confermato dall’ISTAT. Tuttavia, il tasso applicato è spesso inferiore a quello definitivo, che viene determinato tra ottobre e novembre. Ciò significa che presto sarà disponibile il dato reale di indicizzazione delle pensioni, che per il 2024 è stato fissato al 5,4%.

La differenza a credito per i pensionati genererà il consueto conguaglio con arretrati da gennaio a dicembre. Questi soldi in più potrebbero essere erogati già a dicembre, per ragioni di cassa, in modo da far ricadere l’esborso nel 2024 e non nel 2025, quando i limiti di spesa e i vincoli di Bruxelles saranno più stringenti.

Aumento delle pensioni a dicembre e poi a gennaio: le ultime novità

Come avvenuto nel 2023, quando a dicembre i pensionati ricevettero le differenze di pensione tra l’aumento del 7,3% di gennaio e l’8,1% del tasso definitivo di inflazione, anche nel 2024 si attende un aumento a conguaglio.

A gennaio, il tasso di inflazione applicato è stato del 5,4% e si attende il calcolo della differenza, se presente. Anche in questo caso, si prevede un rateo di pensione a dicembre che, oltre alla consueta tredicesima, includerà l’aumento a conguaglio per i mesi di pensione precedenti.

A gennaio, invece, scatterà la rivalutazione vera e propria, che è un argomento di stretta attualità poiché il governo sembra intenzionato a mantenere l’attuale meccanismo. Sebbene non sia ancora ufficiale, appare probabile, viste le dichiarazioni dei rappresentanti del governo. Tuttavia, permane un dubbio legato a una questione giudiziaria. Infatti, l’attuale meccanismo di rivalutazione, che prevede scaglioni e una rivalutazione decrescente per pensionati con assegni più elevati, è stato impugnato davanti alla Corte Costituzionale.

La questione dell’incostituzionalità della perequazione delle pensioni

Le pensioni minime non subiranno alcun taglio e a gennaio riceveranno gli aumenti previsti, al 100% del tasso di inflazione, che si stima si assesterà all’1,6%. Tuttavia, la perequazione delle pensioni, secondo le ultime notizie, dovrebbe seguire il solito schema: aumento pieno al 100% del tasso di inflazione per i trattamenti inferiori a 4 volte il minimo; rivalutazione dell’85% per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il minimo; 53% per quelle fino a 6 volte; 47% per quelle fino a 8 volte; 37% per quelle fino a 10 volte; e 22% per le pensioni superiori a 10 volte il minimo.

Su questo meccanismo pende però la “spada di Damocle” di una presunta incostituzionalità. A seguito di un ricorso presentato da un pensionato con un assegno lordo superiore a 5.000 euro al mese, che ha ricevuto una rivalutazione ridotta in base al meccanismo precedentemente descritto, la questione è finita davanti alla Corte Costituzionale.

Sarà compito dei giudici della Consulta stabilire se la perequazione ridotta per le pensioni più elevate sia conforme o meno ai principi della Costituzione.

Pare infatti che si violi il diritto costituzionale a percepire una retribuzione commisurata alla qualità e quantità del lavoro svolto.

Un diritto che, secondo il ricorso, non dovrebbe essere compromesso una volta che la retribuzione si trasforma in pensione.

Questa situazione, tuttavia, non riguarda le pensioni inferiori a 4 volte il trattamento minimo e, quindi, nemmeno quelle molto basse, le cosiddette pensioni minime. Per queste ultime, nulla cambierà, indipendentemente dall’esito della sentenza. Poiché continueranno a beneficiare della piena indicizzazione e, probabilmente, anche del surplus già concesso nel corso del 2024, che ha portato l’incremento al 120% rispetto al tasso di inflazione.