Svolgere un determinato lavoro può dare diritto a prendere una pensione in anticipo. Anche se la differenziazione delle attività lavorative per l’eventuale pensione è un argomento che andrebbe meglio predisposto da parte delle autorità, già oggi svolgere determinati lavori consente di andare in pensione prima. Le misure che prevedono questo genere di vantaggio sono almeno tre, tutte abbastanza favorevoli in termini di requisiti previdenziali.

Dagli edili ai minatori: vantaggi offerti dal sistema pensionistico per chi svolge lavori pesanti

Alcune attività lavorative che consentono di accedere alla pensione anticipata rispetto ai requisiti normali sono abbastanza comuni.

Pensioni anticipate: tutti i benefici in base al lavoro svolto

Ci sono, per esempio, i lavoratori dell’edilizia, i facchini, gli addetti alle pulizie, ma anche gli addetti alle cave e alle miniere, i palombari e così via. I vantaggi previdenziali per chi svolge un’attività lavorativa considerata meritevole di maggiori tutele riguardano principalmente l’uscita anticipata dal lavoro. Infatti, i trattamenti pensionistici vengono liquidati allo stesso modo per tutti, in base a quanto previsto da ogni singola misura previdenziale. Di seguito, tutti i benefici delle pensioni anticipate in base al lavoro svolto.

Partiamo dalle attività lavorative definite “gravose”. Si tratta di 15 attività che danno diritto a uscire prima dal lavoro, purché l’interessato le abbia svolte per almeno 6 degli ultimi 7 anni o per almeno 7 degli ultimi 10 anni. Le misure che prevedono queste agevolazioni sono l’Ape sociale (Anticipo Pensionistico Sociale) e la Quota 41 per i lavoratori precoci. La prima prevede un limite di età e una carriera contributiva adeguata. Servono almeno 63 anni e 5 mesi di età e almeno 36 anni di contributi versati. Possono andare in pensione con l’APE coloro che svolgono una delle seguenti 15 attività lavorative:

Operai edili, dell’industria estrattiva e della manutenzione degli edifici

Conduttori di gru o di macchinari di perforazione nelle costruzioni

Conciatori di pelli e di pellicce

Macchinisti dei convogli ferroviari e personale ferroviario viaggiante

Conduttori di mezzi pesanti e camionisti

Infermieri ed ostetriche ospedaliere di sala operatoria o sala parto

Addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti

Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido

Facchini e addetti allo spostamento di merci

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

Operatori ecologici e chi si occupa di raccogliere o separare i rifiuti

Operai dell’agricoltura, della zootecnica e della pesca

Pescatori

Siderurgici

Marittimi

Anche la Quota 41 per i lavoratori precoci distingue tra attività lavorativa svolta

Per le categorie citate in precedenza non c’è solo l’Ape sociale, ma anche la Quota 41 per i lavoratori precoci.

Lo scivolo adatto ai lavori usuranti: quota 97,6

Come suggerisce il nome, questa misura richiede una carriera più lunga rispetto all’Ape sociale: sono necessari 41 anni di contributi, di cui almeno 12 mesi devono essere stati versati prima del compimento dei 19 anni. La misura consente di uscire a qualsiasi età, a condizione che siano stati maturati almeno 35 anni di contribuzione effettiva, esclusi eventuali periodi di disoccupazione o malattia, che danno diritto a copertura figurativa.

Spesso confusi con i lavori gravosi, i lavori usuranti sono differenti sia per natura che per possibilità di pensionamento. Per questo genere di attività lavorativa, i requisiti sono più leggeri rispetto all’Ape sociale e alla Quota 41 per i precoci. Basta arrivare a 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi. Inoltre, è necessario completare la Quota 97,6, che considera anche le frazioni di anno sia come età che come contribuzione. La misura si rivolge a chi svolge lavori usuranti, ma anche ad alcune categorie di lavoratori molto diffuse, come autisti di mezzi di trasporto pubblico con massa a pieno carico di almeno 9 persone, operai addetti alla linea a catena o lavoratori notturni.

Le attività di lavoro usurante che danno diritto allo scivolo con i requisiti sopra esposti includono:

Addetti ai lavori in galleria, cava o miniera

Lavoratori dentro cassoni ad aria compressa

Lavoratori con costante esposizione alle alte temperature

Palombari

Addetti alla lavorazione del vetro cavo

Lavoratori in spazi molto ristretti

Addetti all’asportazione dell’amianto

I lavoratori notturni, quelli della linea a catena e gli autisti di mezzi pubblici possono accedere allo scivolo a partire dai 61 anni e 7 mesi, se questo genere di attività lavorativa è stata svolta per 7 degli ultimi 10 anni di carriera o, in alternativa, per la metà della vita lavorativa.

Niente aspettativa di vita e niente incrementi dell’età pensionabile per lavori gravosi o usuranti

Lavori gravosi e usuranti, pur avendo misure pensionistiche differenti, sono accomunati da un altro beneficio previsto dalla normativa vigente: lo sconto di 5 mesi per le pensioni di vecchiaia ordinaria. La generalità dei lavoratori può andare in pensione con la vecchiaia ordinaria a partire dai 67 anni di età con 20 anni di contributi. Tuttavia, per chi svolge un lavoro gravoso o usurante, l’età di uscita nel 2024 resta a 66 anni e 7 mesi. In questo caso, però, sono necessari 30 anni di contributi effettivi, senza considerare i contributi figurativi.