A seguito della chiusura delle domande per il bonus psicologo, avvenuta il 31 maggio 2024, l’INPS ha comunicato che sono state presentate 400.505 richieste. Questo incentivo è volto a supportare chi necessita di assistenza psicologica, ed è regolato da specifiche procedure per garantire l’equità e la correttezza nell’assegnazione delle risorse. L’importo dipende dal valore ISEE del nucleo familiare.

A questo proposito, per permettere una corretta istruttoria delle domande e la formazione delle graduatorie a livello regionale e provinciale, l’INPS, come previsto dalla circolare n.

34/2024, ha stabilito che i richiedenti con attestazioni ISEE contenenti omissioni o difformità hanno 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria situazione.

Bonus psicologo 2024: la regolarizzazione ISEE

Le modalità alternative per regolarizzare l’ISEE precompilato o ordinario, ai fini del bonus psicologo, sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, e comprendono:

presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): questa deve includere tutte le informazioni precedentemente omesse o diversamente esposte;

fornitura di documentazione idonea: questa deve dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

rettifica della DSU: ciò è possibile esclusivamente se la dichiarazione è stata presentata tramite un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) e se l’errore materiale è imputabile al CAF stesso.

Se, trascorsi i 30 giorni, la difformità persiste, la domanda viene considerata improcedibile, impedendo l’erogazione del beneficio.

Formazione e pubblicazione graduatorie

Nel messaggio di avvio istruttoria domanda bonus psicologo (Messaggio n. 2133 del 5 maggio 2024), l’istituto fa anche sapere che una volta scaduto il termine per la regolarizzazione dell’ISEE, si procederà all’elaborazione delle graduatorie. La priorità sarà data ai richiedenti con il valore ISEE più basso. In caso di parità di valore, si considererà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le graduatorie saranno pubblicate dall’INPS con un successivo messaggio. Contestualmente, i beneficiari saranno informati dell’assegnazione del bonus tramite i recapiti presenti nella sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o indicati al momento della presentazione della domanda.

Utilizzo del bonus psicologo 2024

A ciascun beneficiario sarà comunicato l’importo assegnato e il codice univoco necessario per usufruire delle sedute di psicoterapia.

Dal momento della pubblicazione delle graduatorie, i beneficiari avranno 270 giorni di tempo per utilizzare il bonus psicologo. Questa finestra temporale è cruciale per permettere agli utenti di pianificare e usufruire delle sedute necessarie.

Parallelamente alla pubblicazione delle graduatorie, sarà resa disponibile ai professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute. Questo sistema garantirà che l’erogazione delle prestazioni avvenga in modo ordinato e secondo le norme previste.

L’iter per l’assegnazione del bonus psicologo, dettagliato dall’INPS, dunque, mette in evidenza l’importanza della regolarizzazione dell’ISEE e della trasparenza nelle comunicazioni. Le misure adottate mirano a garantire che le risorse siano distribuite in modo equo, rispondendo alle esigenze di chi necessita di supporto psicologico. La puntualità nella regolarizzazione dell’ISEE e la corretta gestione delle procedure sono fondamentali per assicurare l’accesso al beneficio e il rispetto delle scadenze stabilite.

