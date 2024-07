L’Agenzia delle Entrate ha annunciato una nuova ondata di avvisi preventivi destinati ai contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Detti avvisi, noti come lettere di compliance, saranno emessi per segnalare eventuali anomalie ISA rilevate nel periodo 2020-2022, con l’obiettivo di permettere ai contribuenti di correggere eventuali errori o omissioni prima delle scadenze fiscali.

Queste comunicazioni annuali sono progettate per aiutare i contribuenti a mantenere la loro posizione fiscale corretta. L’intento principale è di offrire un’opportunità per rimediare a errori o omissioni attraverso il ravvedimento operoso, o per fornire chiarimenti riguardo le anomalie segnalate.

Dove arriva la comunicazione al contribuente

Il provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini il 1° luglio 2024, specifica le modalità con cui queste informazioni saranno rese disponibili.

Le anomalie ISA sono individuate e segnalate attraverso l’analisi dei dati dichiarati dai contribuenti e altre fonti informative. Le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie sono accessibili ai contribuenti tramite il loro “Cassetto fiscale”. Se il contribuente ha scelto di avvalersi di un intermediario al momento della dichiarazione annuale dei redditi, queste informazioni sono trasmesse anche all’intermediario tramite Entratel.

I contribuenti ricevono una notifica personalizzata nella sezione dedicata agli studi di settore/ISA del proprio Cassetto fiscale. In aggiunta, una mail o una PEC è inviata nel caso in cui le notifiche siano state attivate, avvisando della pubblicazione di una comunicazione di anomalia. Tale procedura permette ai contribuenti di esaminare le anomalie segnalate e di intraprendere le azioni necessarie per correggerle.

Anomalie ISA: implicazioni per i contribuenti

I contribuenti che si ritrovano con quanto comunicato dall’Agenzia Entrate possono avvalersi del ravvedimento operoso, beneficiando così di sanzioni ridotte, come previsto dall’articolo 13 del Dlgs n 472/1997. In alternativa, possono rispondere o fornire spiegazioni relative alle anomalie, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il software dedicato disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento sulle anomalie ISA 2020-2022 approva anche le specifiche tecniche che identificano le tipologie di anomalie ISA rilevate per il triennio 2020-2022. Tale aggiornamento mira a fornire una maggiore chiarezza e precisione nella gestione delle anomalie, permettendo ai contribuenti di comprendere meglio le discrepanze segnalate.

Questa nuova raffica di avvisi è parte di un ampio sforzo dell’Agenzia delle Entrate per migliorare la trasparenza e la correttezza delle dichiarazioni fiscali. I contribuenti interessati devono prestare particolare attenzione alle comunicazioni ricevute e agire prontamente per correggere eventuali errori.

La possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso con sanzioni ridotte rappresenta un vantaggio significativo per coloro che scelgono di regolarizzare la loro posizione in modo tempestivo.

Riassumendo