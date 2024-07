Con l’introduzione delle recenti modifiche all’art. 36 del DPR 380/2001, tramite il decreto Salva Casa, si è aperta una nuova possibilità per chi ha effettuato interventi edilizi non conformi. Questa normativa rappresenta un’importante opportunità per regolarizzare situazioni irregolari, garantendo la conformità degli edifici sia alle norme urbanistiche che a quelle edilizie attuali.

Il decreto Salva Casa interviene specificamente in casi di lavori eseguiti senza il necessario permesso di costruire, in totale difformità dal permesso rilasciato, o con variazioni essenziali rispetto al progetto originale.

Interviene anche in merito ai lavori effettuati senza la necessaria Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o in completa difformità da essa.

Requisiti per sanatoria edilizia

La novità prevede che il responsabile dell’abuso edilizio, oppure l’attuale proprietario dell’immobile, può richiedere il permesso in sanatoria. Tuttavia, affinché la richiesta venga accettata, è necessario che l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua esecuzione, sia al momento della domanda. Questo implica che le opere realizzate devono rispettare le normative urbanistiche ed edilizie in vigore sia durante l’intervento sia quando viene presentata la richiesta di sanatoria.

La legge specifica chiaramente le scadenze entro cui è possibile richiedere la sanatoria. Le opere devono essere regolarizzate entro i termini indicati negli articoli 31, co. 3, e 33, co. 1 del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia). Questi termini rappresentano una finestra temporale entro la quale è possibile presentare la domanda di sanatoria, garantendo così la regolarizzazione delle opere realizzate.

Procedura

Un altro aspetto importante da considerare è la gestione delle sanzioni amministrative. Fino all’irrogazione delle sanzioni, è possibile richiedere la sanatoria edilizia. Questo offre una possibilità concreta di regolarizzare la situazione prima che vengano applicate le penalità previste dalla legge.

È essenziale che l’intervento edilizio rispetti le norme vigenti sia durante la realizzazione dei lavori sia al momento della richiesta di sanatoria.

Questo significa che il progetto deve essere conforme alle leggi urbanistiche ed edilizie in entrambe le fasi, assicurando così che le opere siano legalmente riconosciute.

Per richiedere la sanatoria edilizia, è necessario seguire una procedura specifica. Il primo passo è la verifica della conformità dell’intervento alle normative vigenti. Successivamente, si deve presentare la domanda alle autorità competenti, allegando tutta la documentazione necessaria che dimostri la conformità delle opere. La domanda deve essere completa e accurata per evitare ritardi o rifiuti.

Vantaggi della sanatoria edilizia

Regolarizzare gli interventi edilizi tramite la sanatoria presenta numerosi vantaggi. In primo luogo, si evita l’applicazione di sanzioni amministrative. In secondo luogo, si garantisce la piena conformità delle opere alle normative vigenti, evitando future problematiche legali. Infine, si valorizza l’immobile, rendendolo conforme e quindi più attraente sul mercato. Altro aspetto è la salvezza degli eventuali bonus casa legati ai lavori realizzati.

La sanatoria edilizia rappresenta, in sintesi, una soluzione pratica per risolvere le irregolarità edilizie, assicurando la conformità alle normative vigenti. Con il decreto Salva Casa, è possibile sanare situazioni complesse, purché si rispettino le tempistiche e i requisiti previsti dalla legge. La procedura richiede attenzione e precisione, ma i benefici ottenibili rendono l’intero processo vantaggioso per i proprietari di immobili che desiderano regolarizzare la loro situazione.

Riassumendo