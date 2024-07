Il Decreto Ministeriale del 4 giugno 2024, emanato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, introduce le disposizioni attuative per l’erogazione di un fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti e, in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Questo fondo si concretizza nella social card 2024, che segue la precedente edizione della carta acquisti (nota come carta “dedicata a te”).

La social card 2024 è concepita per fornire un aiuto concreto alle famiglie a basso reddito, permettendo loro di affrontare le spese quotidiane per beni essenziali come alimenti e carburanti, o di coprire i costi degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale.

Questa misura rappresenta un intervento significativo volto a sostenere economicamente i nuclei familiari in difficoltà, garantendo un supporto tangibile e immediato.

Requisiti ed esclusioni dalla social card 2024

Il sostegno economico è destinato ai cittadini con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui. Per accedere al contributo, è necessario che tutti i componenti del nucleo familiare siano registrati nell’Anagrafe della popolazione residente e che il nucleo possieda una certificazione ISEE Ordinario valida secondo il DPCM 159/2013 al di sotto della predetta soglia.

Non potranno beneficiare della social card 2024 i nuclei familiari che includono membri che già ricevono specifici sussidi economici o forme di sostegno al reddito. Tra questi sussidi rientrano:

Assegno di inclusione

Reddito di cittadinanza

Misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà a livello nazionale, regionale o comunale

NASPI e DIS-COLL

Indennità di mobilità

Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito

Cassa integrazione guadagni (CIG)

Altre forme di integrazione salariale o sostegno in caso di disoccupazione involontaria.

Solo beni e servizi specifici

Il contributo, del valore di 500 euro per nucleo familiare, sarà erogato in maniera automatica. Non è necessario fare domanda, poiché l’INPS individuerà i beneficiari e fornirà gli elenchi ai comuni, i quali informeranno i destinatari della disponibilità della social card 500 euro.

Il contributo sarà erogato tramite carte elettroniche di pagamento prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane attraverso la società controllata PostePay.

I beni e i servizi acquistabili con la social card 2024 sono quelli individuati specificamente dal decreto di cui in premessa. Si tenga presente che il saldo presente sulla carta, salvo proroghe, dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2025.

Social card 2024: come si formano le graduatorie

Ad ogni modo, non tutti coloro che soddisfano i requisiti riceveranno la social card contemporaneamente, e non tutti ne beneficeranno necessariamente. Come per la precedente carta dedicata a te, la distribuzione seguirà criteri di priorità basati su liste INPS, che verranno formate secondo un ordine specifico e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In dettaglio:

prima priorità: nuclei familiari composti da almeno tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010

seconda priorità: nuclei familiari composti da almeno tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006

terza priorità: nuclei familiari composti da almeno tre componenti.

A parità di condizioni, la priorità sarà data ai nuclei familiari con l’ISEE più basso. La distribuzione della carta dovrebbe partire a settembre prossimo.

