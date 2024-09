La riforma pensionistica in Italia è da sempre un tema caldo, e le previsioni per il 2025 non fanno eccezione. Sembra infatti che si stia andando verso una svolta importante, con l’abbandono definitivo delle cosiddette “misure a quota” in favore di una riformulazione della pensione anticipata che, pur mantenendo alcuni aspetti della “quota 41”, si presenterà in una versione decisamente più moderata. Tuttavia, ciò che emerge è un futuro in cui l’età pensionabile potrebbe apparire sempre più lontana per molti lavoratori. Si parla anche di un’allungamento delle c.

d. “finestre”.

Dal 2019, ricordiamo, le pensioni in Italia sono state regolate da una serie di misure basate su un sistema “a quota”, il più noto dei quali è stato la quota 100, che consentiva ai lavoratori di andare in pensione raggiungendo una somma di età e anni di contributi. Dopo l’introduzione della quota 103 nel 2024, con la possibilità di uscire dal mondo del lavoro a 62 anni con 41 anni di contributi, l’era delle quote sembra destinata a chiudersi definitivamente. Le modifiche in discussione per la riforma pensionistica del 2025, infatti, puntano su un modello più restrittivo e meno flessibile.

Quota 41 light: una Soluzione compromessa

Uno dei principali punti di discussione della nuova riforma riguarda la cosiddetta “quota 41 per tutti”. La proposta originale, fortemente voluta dalla Lega, prevedeva la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi, senza considerare l’età anagrafica. Tale misura avrebbe coinvolto uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, del settore pubblico e privato, offrendo una via di uscita più agevole per chi ha iniziato a lavorare in giovane età.

Tuttavia, questa proposta si è scontrata con la dura realtà economica: la sostenibilità finanziaria di una pensione anticipata così concepita appare insostenibile per le casse dello Stato, specialmente considerando le restrizioni imposte dall’Unione Europea. Di conseguenza, si è sviluppata l’idea di una “quota 41 light“, che mantiene la soglia dei 41 anni di contributi, ma introduce delle limitazioni.

Nella sua versione ridotta, infatti, solo i lavoratori che hanno versato almeno un anno di contributi prima dei 19 anni potrebbero beneficiare di questa misura. Inoltre, la penalizzazione economica legata al calcolo della pensione renderebbe questa opzione meno appetibile. Secondo i sindacati, la riduzione dell’assegno pensionistico potrebbe variare dal 15% al 30%, a seconda degli anni di contributi versati prima del 1996, un fattore che inciderebbe notevolmente sulla decisione di molti lavoratori.

Rischio di finestra lunga per la pensione anticipata

La possibilità di pensione anticipata ha sempre rappresentato un obiettivo per molti lavoratori, specialmente quelli che hanno iniziato a lavorare in giovane età e desiderano uscire dal mercato del lavoro prima di raggiungere l’età pensionabile standard. Tuttavia, con le nuove proposte per il 2025, questo scenario sembrerebbe più difficile da raggiungere.

Le modifiche in discussione non solo eliminerebbero la possibilità di pensionarsi con l’attuale combinazione di età e contributi (come nella Quota 103), ma allontanerebbero ulteriormente l’accesso alla pensione anticipata anche per coloro che riusciranno a maturare i requisiti. Tra le proposte in fase di studio, infatti, si parla anche di un ulteriore allungamento delle cosiddette “finestre di decorrenza”. Ossia il tempo che intercorre tra il raggiungimento dei requisiti pensionistici e l’effettiva erogazione dell’assegno.

Attualmente, chi accede alla pensione anticipata deve aspettare tre mesi prima di ricevere il primo rateo pensionistico. Con le modifiche previste per il 2025, questo periodo potrebbe essere prolungato fino a sei o sette mesi. Una misura che, se confermata, renderebbe ancora più incerta la situazione per chi desidera anticipare il proprio ritiro dal lavoro.

Il futuro delle pensioni in Italia

Guardando al futuro, la direzione presa dal governo italiano sembra orientata a rendere il sistema pensionistico più sostenibile dal punto di vista finanziario.

Ma meno accessibile per chi desidera uscire anticipatamente dal mondo del lavoro. La riduzione delle opportunità offerte dalle “misure a quota” e l’introduzione di restrizioni come la “quota 41 light” evidenziano una tendenza a stringere le maglie del sistema.

Per i lavoratori, questo significa dover pianificare con maggiore attenzione il proprio percorso verso la pensione. L’aumento delle finestre di decorrenza e la penalizzazione economica legata all’anticipo della pensione rappresentano due fattori da tenere in considerazione. Soprattutto da chi spera di lasciare il lavoro prima del tempo. Inoltre, l’eliminazione delle misure più flessibili, come Quota 100, 102 e 103 riduce ulteriormente le possibilità per chi, magari a causa di problemi di salute o altri motivi desidera smettere di lavorare prima dell’età pensionabile standard.

