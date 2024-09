La “Carta Dedicata a Te” è un’importante misura di sostegno per molte famiglie italiane, che consente di ottenere un aiuto concreto per l’acquisto di beni di prima necessità.

Il 9 settembre 2024 ha segnato l’inizio della distribuzione della carta per questo nuovo anno, senza necessità di presentare domande. I beneficiari sono stati identificati dall’INPS, che ha comunicato ai comuni i nominativi di coloro che avevano diritto alla carta, basandosi sui requisiti specifici previsti dalla normativa. I comuni, a loro volta, hanno avvisato i destinatari per il ritiro della carta presso gli uffici di Poste Italiane.

Solo ricarica per chi già in possesso

Per chi già possedeva la Carta Dedicata a Te nel 2023, il processo è stato ancora più semplice: la nuova ricarica da 500 euro è stata direttamente accreditata sulla carta già in loro possesso, senza ulteriori passaggi burocratici.

La carta, che funziona in maniera simile a una normale PostePay, è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni essenziali, escludendo quindi prodotti come gli alcolici. Tuttavia, rispetto all’edizione precedente, è stata introdotta una maggiore flessibilità: ora è possibile utilizzarla anche per acquistare carburante o per sottoscrivere abbonamenti al trasporto pubblico.

Come funziona la Carta Dedica a Te

È importante ricordare alcune date chiave per non perdere il beneficio offerto dalla carta. Il primo acquisto deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024. Inoltre, tutto il credito deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025, pena la perdita del saldo residuo.

Il funzionamento della carta è semplice: è dotata di un codice PIN, simile a una carta di pagamento tradizionale, che garantisce la sicurezza delle transazioni. Tuttavia, come ogni carta di pagamento, può essere soggetta a rischi di smarrimento o furto. Quindi, cosa fare in caso di furto della Carta Dedicata a Te? Vediamo insieme i passaggi da seguire.

Cosa fare in caso di furto: il primo passo

Nel malaugurato caso in cui la Carta Dedicata a Te venga rubata o smarrita, è fondamentale agire tempestivamente per evitare che qualcuno possa utilizzarla indebitamente.

La prima cosa da fare è bloccare immediatamente la carta. Questo può essere fatto contattando il servizio clienti di PostePay.

Per bloccare la carta, chi si trova in ​​Italia, può chiamare il numero verde gratuito 800.210.170. Se invece ci si trova all’estero, bisogna contattare il numero +39.06.4526.3322. È importante notare che, se si chiama dall’estero, il costo della chiamata sarà calcolato in base al proprio piano tariffario. Una volta contattato il servizio clienti, verranno richieste alcune informazioni necessarie per completare la procedura di blocco della carta. Durante la chiamata, si riceverà un numero di blocco, che bisogna conservare poiché potrebbe essere necessario per le fasi successive.

Denuncia all’autorità e ritiro nuova Carta Dedica a Te

Dopo aver bloccato la carta, è altrettanto importante segnalare il furto o lo smarrimento alle autorità competenti. Bisognerà, quindi, recarsi presso un’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza per presentare la denuncia ufficiale dell’accaduto. Questo passaggio è obbligatorio per poter ottenere una nuova carta.

Una volta bloccata la carta e presentato la denuncia alle autorità, è possibile richiedere una nuova Carta Dedicata a Te. Questa operazione può essere effettuata presso qualsiasi ufficio postale, dove verrà chiesto di compilare un modulo apposito. È importante portare con se un documento d’identità valido per poter completare la procedura. Solo dopo che PostePay avrà ricevuto copia della denuncia, sarà consegnata una nuova carta.

La carta sostitutiva sarà rilasciata con lo stesso saldo residuo che si aveva sulla carta precedente al momento del blocco. Questo significa che, se il furto o lo smarrimento avviene dopo che si è già utilizzato parte del credito, non si perderà la somma rimanente.

In caso di smarrimento del PIN

Se invece si perde solo il PIN, senza che la carta sia stata rubata o smarrita, non c’è bisogno di richiedere una nuova carta.

In questo caso, si potrà semplicemente richiedere un duplicato del PIN presso un qualsiasi ufficio postale abilitato. Questa procedura è più semplice rispetto a quella necessaria in caso di furto o smarrimento della carta, ma è comunque importante agire velocemente per poter continuare a utilizzare la carta senza interruzioni.

Riassumendo