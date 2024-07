La legge di Bilancio 2024 ha sancito la conferma definitiva del finanziamento per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), comunemente nota anche come bonus partita IVA. Dal 1° gennaio 2024, questa misura di sostegno è entrata a regime, offrendo un’importante rete di sicurezza per i lavoratori autonomi.

L’INPS, tramite la circolare n. 84 del 2024, ha chiarito le modalità per presentare domanda di accesso all’indennità. Il sostegno è riservato agli iscritti alla Gestione separata che svolgono attività di lavoro autonomo e soddisfano determinati criteri.

Status di Pensionamento: Non devono essere pensionati né beneficiari di assegno di inclusione.

Reddito di Lavoro Autonomo: Il reddito dell’anno precedente alla domanda deve essere inferiore al 70% della media dei redditi autonomi degli ultimi due anni.

Limite di Reddito: Il reddito dichiarato nell’anno precedente non deve superare i 12.000 euro.

Regolarità Contributiva: È necessario essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Anzianità della Partita IVA: La partita IVA deve essere attiva da almeno tre anni alla data della domanda e deve essere collegata all’attività che ha giustificato l’iscrizione alla gestione previdenziale.

Il calcolo del bonus ISCRO

Ecco i requisiti necessari:

Il periodo di osservazione per determinare l’idoneità all’ISCRO (bonus partita IVA) copre i tre anni precedenti alla data della domanda. Durante questo periodo, l’attività professionale con partita IVA deve essere stata attiva e connessa all’attività autonoma dichiarata.

L’indennità ISCRO è calcolata sulla base del 25% della media dei redditi da lavoro autonomo degli ultimi due anni precedenti all’anno della domanda, su un periodo semestrale. Tuttavia, esistono dei limiti: l’importo mensile minimo è di 250 euro, mentre quello massimo non può superare gli 800 euro.

Esempio Reddito dichiarato anno 2021: 7.000 euro

Reddito dichiarato anno 2022: 6.000 euro

Reddito medio = 7.000 + 6.000 = 13.000/2 = 6.500 euro

base semestrale 6.500/2 = 3.250 euro

ISCRO= 3.250 x 25/100 = 812,00 euro.

Essendo superiore al limite massimo, dunque, l’importo spettante mensilmente è 800 euro

Bonus partita IVA: domanda e incompatibilità

Il bonus ISCRO (bonus partita IVA) viene erogato per sei mesi consecutivi, a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Non comporta l’accredito di contribuzione figurativa e non può essere richiesto nuovamente nel biennio successivo all’anno in cui è stato ricevuto per la prima volta. Per il 2024, la circolare operativa INPS bonus ISCRO dice che le domande possono essere presentate all’INPS dal 1° agosto al 31 ottobre.

Ci sono diverse situazioni di incompatibilità con l’indennità ISCRO. Non è possibile beneficiare dell’ISCRO se si è già titolari di:

Pensioni dirette, anche se parziali, dell’AGO e delle sue forme sostitutive, esclusive, esonerative e integrative.

Altre forme previdenziali compatibili con l’AGO, inclusa la Gestione separata.

APE sociale e assegno di inclusione.

Indennità di disoccupazione NASPI, DIS-COLL, ALAS e l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.

L’indennità può invece essere compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche, purché il compenso per tali cariche sia limitato al solo gettone di presenza.

Riassumendo