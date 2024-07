Mangiare bene e mantenere uno stile di vita sano è fondamentale per il benessere generale. Oltre a scegliere cibi adeguati, molte persone investono in attrezzature da cucina che facilitano la preparazione di piatti salutari.

Tra questi dispositivi, il forno a ventilazione e la friggitrice ad aria stanno guadagnando popolarità. Ma è possibile ottenere una detrazione fiscale del 19% per questi elettrodomestici attraverso il modello 730? Analizziamo questa possibilità, parlando più propriamente di bonus forno 19% nel 730.

Bonus forno 19% nel 730: deve trattarsi di dispositivo medico

Il forno a ventilazione e la friggitrice ad aria possono essere considerati dispositivi medici se rientrano nei criteri stabiliti dalle normative fiscali italiane.

Infatti, se dotati di marcatura CE, questi dispositivi possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sulla spesa sostenuta. Questo significa che se si acquistano apparecchi certificati come dispositivi medici, è possibile richiedere una detrazione fiscale.

Perché sia possibile avere il bonus forno 19%, il dispositivo deve essere incluso nell’elenco presente nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute. La spesa può essere detratta anche se sostenuta per un familiare fiscalmente a carico, come coniugi o figli.

La dicitura in fattura

Per beneficiare della detrazione, è fondamentale che il documento di spesa, come la fattura, specifichi chiaramente che il prodotto acquistato è un dispositivo medico con marcatura CE. Una dicitura esemplificativa potrebbe essere:

“Forno IChef di cottura ad aria ventilata con pentola certificata Greblon, dispositivo medico classe 1 CE n. 20202816, ausilio per mangiare sano come prevenzione della salute.”

Ricordiamo che dal periodo d’imposta 2020, per usufruire della detrazione del 19%, il pagamento deve essere effettuato tramite un metodo tracciabile, come carte di credito, bonifici o altri pagamenti elettronici. Tuttavia, ci sono delle eccezioni: è possibile pagare in contanti e ottenere comunque la detrazione per l’acquisto di farmaci, inclusi quelli omeopatici, dispositivi medici e prestazioni sanitarie fornite da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Pertanto, anche il “bonus forno 19% nel 730” può essere applicato se il pagamento è in contanti, a condizione che si tratti di un dispositivo medico.

Bonus forno 19% nel 730 se di mezzo c’è la finanziaria

La detrazione fiscale segue il principio di cassa, ovvero la detrazione viene applicata nell’anno fiscale in cui la spesa è stata sostenuta. Per esempio, le spese sostenute nel 2023 saranno detratte nel Modello 730/2024.

Spesso, per acquisti di importo elevato, si ricorre a finanziamenti o a dilazioni di pagamento. Se il pagamento è dilazionato direttamente dal venditore, le rate pagate in ciascun anno d’imposta saranno detratte nell’anno stesso. Questo significa che il “bonus forno 19%” può essere distribuito su più anni se il pagamento è rateale.

Se invece l’acquisto è finanziato tramite un prestito erogato da una finanziaria che paga direttamente il venditore, la detrazione sarà interamente goduta nell’anno in cui il prestito è stato contratto.

Si ribadisce della necessità di conservare sempre la documentazione relativa all’acquisto, come la fattura, che dimostri che il dispositivo ha la marcatura CE.

Riassumendo…