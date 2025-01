La pensione anticipata in linea di massima viene considerata quella particolare misura che ha preso il posto della pensione di anzianità che era in vigore prima della riforma Fornero. In pratica nell’immaginario collettivo la pensione anticipata ordinaria è quella misura che consente il pensionamento a prescindere dall’età del diretto interessato. Però, come è vero che di pensioni ordinarie in Italia ce ne sono due, cioè la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, è anche vero che sono due anche le pensioni anticipate ordinarie previste dal sistema previdenziale nostrano.

Esistono due diverse pensioni anticipate da sfruttare, ecco le differenze e i requisiti

Una effettivamente è senza limiti anagrafici e quindi può essere percepita a prescindere dall’età. L’altra invece prevede un limite anagrafico ben stabilito ma soprattutto una netta limitazione di platea dei beneficiari. E adesso vedremo

La pensione anticipata ordinaria è quella misura che possono sfruttare tutti i lavoratori indipendentemente da quando hanno iniziato a versare i contributi e senza limiti di età. Basta solo raggiungere la giusta carriera contributiva. Chi ha versato 42 anni e 10 mesi di contributi se si tratta di un uomo oppure chi ha raggiunto i 41 anni e 10 mesi di contributi versati se si tratta di una donna, può andare in pensione con questa misura. Uscendo dal lavoro semplicemente arrivando alla giusta carriera contributiva. Esattamente come una volta si faceva con le pensioni di anzianità per le quali però bastavano 40 anni di versamento. Per la misura i contributi utili sono quelli a qualsiasi titolo versati. E quindi anche i volontari, i figurativi o quelli da riscatto. L’unico vincolo è quello dei 35 anni di contributi effettivi. Cioè gli anni che devono essere raggiunti necessariamente senza utilizzare i contributi figurativi da disoccupazione o figurativi da malattia.

Tra pensione anticipata ordinaria e pensione anticipata contributiva cosa cambia?

Sempre nel novero delle pensioni anticipate ordinarie rientra anche quella contributiva.

Il pesante fardello dell’importo minimo di pensione da centrare

In questo caso, come recita il suo stesso nome, la misura è destinata soltanto a chi rientra nel sistema contributivo. Parliamo di quelli che vengono chiamati nuovi scritti. Perché hanno il primo versamento di contributi a qualsiasi titolo dopo l’ingresso della. Soggetti che vengono definiti contributivi puri proprio perché non hanno versamenti antecedenti la data d’ingresso nel sistema previdenziale italiano della riforma contributiva di. La pensione anticipata contributiva è abbastanza particolare. Perché è vero che prevede una limitazione di platea. Ma ne prevede un’altra molto importante che è quella di importo minimo della pensione. I requisiti per questa misura sono 64 anni di età e 20 anni di contributi versati. Ma anche una pensione che alla data di decorrenza non può essere inferiore a tre volte l’assegno sociale.

Significa che nel 2025 uomini e donne che vogliono andare in pensione con questa misura e che hanno il primo accredito dopo il 1995, per accedervi devono raggiungere una prestazione che supera i 1.600 al mese. Sulla misura però anche se abbiamo detto che uomini e donne possono uscire in maniera identica perché la misura non prevede differenze di genere come invece ne prevede la pensione anticipata ordinaria, per le donne che hanno avuto dei figli c’è la possibilità di uscire dal lavoro con questa misura anche se hanno raggiunto una pensione pari a 2,8 volte l’assegno sociale se hanno avuto un figlio e a 2,6 volte se hanno avuto più figli. In ogni caso sia per la pensione anticipata ordinaria che per la pensione anticipata contributiva il sistema prevede una finestra di 3 mesi per la decorrenza del primo rateo di trattamento.