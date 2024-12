Assegno sociale, ultimi giorni per riceverlo subito a gennaio

L’assegno sociale rappresenta un’importante misura di sostegno economico erogata dall’INPS, destinata a persone anziane in condizioni di difficoltà economica. Questo beneficio assistenziale non è vincolato al versamento di contributi previdenziali e può essere richiesto da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, purché soddisfino specifici requisiti legati alla residenza e al reddito.

Per il 2024, i criteri di accesso prevedono l’osservanza di alcune condizioni precise. In particolare, i richiedenti devono:

aver raggiunto almeno 67 anni di età;

possedere la cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea o, in alternativa, essere cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

risiedere stabilmente in Italia da almeno dieci anni consecutivi;

avere un reddito annuo inferiore a determinate soglie, che per l’anno in corso sono fissate a 6.947,33 euro per i singoli e 13.894,66 euro per i coniugati;

Questi criteri riflettono l’obiettivo della misura: fornire un sostegno mirato a chi, in età avanzata, si trova in una situazione di disagio economico e sociale.

L’importo assegno sociale

In attesa di conoscere l’esatto importo dell’assegno sociale 2025, per il 2024, l’importo mensile dell’assegno sociale è stato stabilito in 534,41 euro, erogati per tredici mensilità.

Questo valore, tuttavia, è soggetto a variazioni in base al reddito del beneficiario. In caso di redditi inferiori alla soglia stabilita, ma comunque superiori a zero, l’importo mensile dell’assegno sarà proporzionalmente ridotto. La riduzione corrisponde alla differenza tra il reddito effettivo del richiedente e il limite massimo consentito.

Nel caso in cui il reddito annuale superi la soglia prevista, non sarà possibile ottenere l’assegno sociale. Questa regolamentazione mira a garantire che le risorse vengano destinate esclusivamente a chi si trova realmente in una condizione di bisogno.

Presentazione domanda: ultimi giorni per riceverlo subito a gennaio

Il processo per richiedere l’assegno sociale è strutturato in modo tale da garantire una gestione rapida ed efficace delle richieste.

Una volta inoltrata la domanda, il pagamento dell’assegno sociale decorre dal primo giorno del mese successivo.

Ad esempio, presentando la richiesta entro il 31 dicembre 2024, l’erogazione inizierà già dai primi di gennaio 2025. Al contrario, una domanda inoltrata il 3 gennaio 2025 comporterà l’inizio dei pagamenti a partire da febbraio dello stesso anno.

La precisione nella presentazione della documentazione necessaria è fondamentale per evitare ritardi nell’elaborazione della domanda. L’INPS mette a disposizione dei cittadini diversi canali per presentare la richiesta, tra cui la piattaforma online dedicata, i patronati e le sedi territoriali dell’istituto.

Assegno sociale: un sostegno fondamentale

L’assegno sociale si configura come una misura essenziale per garantire un minimo di sicurezza economica agli anziani in difficoltà. La sua natura assistenziale lo distingue dalle altre prestazioni previdenziali, ponendo l’accento sull’importanza del sostegno a chi non ha maturato un’adeguata contribuzione pensionistica.

Grazie a questa misura, l’INPS contribuisce a ridurre il rischio di esclusione sociale tra le fasce più vulnerabili della popolazione anziana. Per coloro che rispettano i requisiti richiesti, l’assegno sociale rappresenta un aiuto concreto e immediato per far fronte alle necessità quotidiane.

