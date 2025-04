Gkn, la nuova ondata di licenziamenti: 121 operai a rischio

La crisi industriale italiana segna un nuovo capitolo amaro con il caso Gkn, che torna alla ribalta con l’annuncio di 121 licenziamenti. Una notizia che ha colpito non solo gli operai dello stabilimento coinvolto, ma anche l’intera opinione pubblica, già sensibilizzata dalle vicende degli ultimi anni legate a questa azienda. La Gkn, oggi gestita dalla società QF, sembra procedere su un binario fatto di comunicazioni unilaterali, chiusure e nessun piano industriale credibile, riaprendo ferite mai del tutto guarite.

I lavoratori, che da tempo lottano contro la desertificazione industriale e la perdita del tessuto produttivo del territorio, si trovano nuovamente sotto attacco.

E mentre la fabbrica di Campi Bisenzio rimane formalmente inattiva, il licenziamento collettivo comunicato in queste ore riporta in primo piano tutte le contraddizioni e i limiti del sistema industriale italiano, sempre più spesso incapace di garantire continuità occupazionale e tutele efficaci.

Una vertenza simbolo della lotta operaia

La vertenza Gkn è ormai un simbolo della resistenza operaia contemporanea. Tutto ha avuto inizio nel 2021, quando la proprietà annunciò via email il licenziamento di centinaia di operai. Una modalità brutale che accese immediatamente la protesta dei lavoratori e la solidarietà di gran parte dell’opinione pubblica. Da quel momento, il collettivo di fabbrica ha dato vita a un modello di mobilitazione continua, rifiutando la logica del silenzio e dell’accettazione passiva.

Nonostante i tanti tavoli istituzionali, le promesse politiche e gli appelli, la fabbrica è rimasta chiusa e inattiva, e la proprietà ha continuato a operare con una strategia fatta di temporeggiamenti, rinvii e ora di nuove lettere di licenziamento. Il tutto in assenza di un piano industriale concreto, che dia un futuro allo stabilimento e a chi ci lavora.

Il licenziamento di 121 lavoratori, comunicato ora, arriva come una doccia fredda, ma in realtà era temuto da tempo. Si tratta di una decisione che riaccende le tensioni, le speranze e i dubbi su quale sia realmente il progetto dietro alla gestione della ex Gkn. I lavoratori, intanto, non si arrendono e annunciano nuove mobilitazioni e azioni legali.

Licenziamenti, la politica osserva, ma non interviene

Uno degli aspetti più critici di questa vicenda è il ruolo delle istituzioni. Nonostante il clamore mediatico e le numerose dichiarazioni di solidarietà, la politica nazionale e regionale è apparsa troppo spesso in ritardo, debole o semplicemente impotente. I tavoli ministeriali si sono succeduti, ma senza risultati tangibili. Il rischio, ormai evidente, è che la vertenza Gkn si trasformi nell’ennesimo esempio di una crisi industriale mal gestita, dove gli annunci valgono più delle azioni.

Il mancato intervento concreto su Gkn non è solo un fallimento politico, ma anche un campanello d’allarme per altre realtà simili in Italia. Il pericolo è che passi il messaggio secondo cui è possibile chiudere uno stabilimento, licenziare centinaia di persone, ignorare i vincoli sociali e territoriali, e farla franca. Senza sanzioni, senza obblighi, senza responsabilità.

Intanto, la vita degli operai viene congelata in un limbo inaccettabile.

Non sapere se si avrà ancora un lavoro, se si potrà contare su un reddito stabile, se ci sarà un futuro nella propria terra: queste sono le domande che tormentano le famiglie coinvolte. E sono domande a cui lo Stato dovrebbe saper dare una risposta.

Il rischio di una nuova desertificazione industriale

La storia della Gkn si inserisce in un contesto più ampio di crisi del settore manifatturiero italiano. La chiusura di uno stabilimento non è mai un fatto isolato: produce effetti a catena su tutto il territorio, sulla filiera produttiva, sull’indotto, e soprattutto sulla fiducia delle persone. Ogni posto di lavoro perso rappresenta non solo un danno economico, ma anche un impoverimento sociale e culturale.

La Toscana, da sempre una delle regioni più dinamiche del Centro Italia, non è immune da questi processi. La vicenda Gkn dimostra che anche nei territori con una forte tradizione industriale, il rischio di desertificazione produttiva è concreto. Senza investimenti, senza programmazione e senza un’idea chiara di sviluppo sostenibile, il destino di molte fabbriche sembra segnato.

Eppure, proprio dalla lotta degli operai Gkn potrebbe nascere un’alternativa. Il collettivo ha più volte avanzato proposte per la reindustrializzazione della fabbrica, orientate alla sostenibilità e all’economia circolare. Un progetto che, se sostenuto dalle istituzioni, potrebbe rappresentare un modello replicabile in tutta Italia. Ma per diventare realtà servono volontà politica, risorse e il coraggio di invertire la rotta.

In sintesi.