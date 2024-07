Altro che relax e serenità. Gli italiani stanno per staccare la spina dal lavoro, ma le vacanze potrebbero trasformarsi in un vero e proprio incubo a causa dei rincari in arrivo previsti per il mese di agosto. Secondo le stime una famiglia di quattro persone andrà a pagare in media oltre 6300 euro per qualche giorno al mare. In montagna invece i costi si abbassano, ma rimangono comunque proibitivi, circa 4600 euro. L’indagine arriva da Federconsumatori, con gli esperti che hanno fatto il quadro della situazione andando a scoprire quali sono i costi in aumento.

Un’estate da incubo

Il caldo bollente che sta infiammando il Paese potrebbe essere l’insidia minore. A far sudare gli italiani infatti saranno soprattutto i rincari, con vacanze super costose per molte famiglie. Purtroppo nemmeno la promozione Abruzzo Welcome per una vacanza al risparmio può salvarci, visto che i voucher gratis dell’offerta sono previsti solo per luglio e settembre, quindi escludendo proprio il mese di agosto, quello più costoso. Le previsioni parlano di un aumento del 2,3% per quanto riguarda gli italiani in vacanza ad agosto rispetto allo scorso anno. Saranno circa 4 italiani su 10 a decidere di trascorrere le ferie nel mese più caldo dell’anno. Il 52,7% di loro però opterà per soggiorni brevi, dai 3 ai 5 giorni soltanto.

La tendenza per quanto riguarda le mete, sembra confermare quella dell’anno scorso, ossia la permanenza in Italia. Addirittura l’80% degli italiani rimarrà nei propri confini, e a giustificare questa scelta anche in questo caso ci mette lo zampino il costo eccessivo, con aumenti del 13% per quanto riguarda i voli esteri. Ecco cosa dice Federconsumatori a proposito dei rincari in arrivo: “Le vacanze, quindi, saranno all’insegna della prudenza e del risparmio: una necessità dettata in gran parte dalla scarsa disponibilità economica, ma anche dai costi sempre più proibitivi. Con l’avvicinarsi di agosto, infatti, non assistiamo solo a un surriscaldamento delle temperature, ma anche a un progressivo incremento dei prezzi”.

Vacanze ad agosto, i prezzi salgono

Ma quali sono i rincari più alti per queste vacanze agostane? Gli stabilimenti balneari non sono esclusi da tale discorso, con un aumento del 5,2%.

Salgono i prezzi anche per trasporti, ristoranti ed alberghi. In generale, le mete in montagna aumentano del 4%, mentre per le vacanze al mare l’aumento è del 10%. Così prosegue l’analisi di Federconsumatori: “Spesso, a incidere sulla scelta di partire o meno e sul budget da stanziare per una vacanza sono i costi dei servizi e dei trasporti: i primi aumentano mediamente del 10%, con in testa gli incrementi dei costi degli hotel (+17%), specialmente nelle città d’arte; i trasporti aumentano invece, mediamente, del +14%”.

I viaggi in treno aumentano del 1’%, mentre gli aerei nazionali del 12% (come detto quelli internazionali invece salgono del 13%). L’aumento per gli alberghi è addirittura del 17%, mentre per i ristoranti si registra ad agosto un aumento del 7%. Facendo due calcoli si arriva a una ragguardevole cifra per le vacanze al mare. Una famiglia di 4 persone andrà a pagare 6.377,30 , mentre in montagna si andrà a spendere 4.678,84 euro.

