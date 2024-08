I Giochi Olimpici sono iniziati da una settimana e questa edizione probabilmente rimarrà negli annali per le numerose polemiche esplose, sin dall’inaugurazione. Migliaia di atleti a Parigi competono per una medaglia d’oro, l’obiettivo più ambito per i partecipanti. L’Italia fino a ieri ne aveva portate a casa cinque e nel medagliere si posizionava in ottava posizione.

Significato del morso degli atleti

Quando assistiamo alla premiazione sul podio, notiamo che i vincitori sono soliti mordere la medaglia d’oro.

Calcolo valore di mercato

Gesto scaramantico? Pare che non sia così. Si tratterebbe di un’antica tradizione, allorquando si cercava di capire se un oggetto fosse realmente d’oro, mordendolo. Il metallo giallo è più duttile e dovrebbe rimanere il segno dei denti su di esso, a conferma della sua veridicità.

E quanto pesa una medaglia d’oro? Ben 529 grammi, più di mezzo chilo. Il suo valore di mercato sarebbe altissimo, se teniamo conto che attualmente un grammo di oro si acquista sul mercato internazionale per circa 73 euro. Ad occhio e croce, varrebbe intorno ai 38-39.000 euro. Peccato che non sia affatto così. In effetti, il contenuto di oro risulta essere di appena 6 grammi. Il resto è argento.

Fino al 1912 la medaglia per i primi arrivati nelle competizioni era totalmente d’oro. Poi venne la guerra e fu seguita una politica di austerità. Il contenuto di oro si ridusse drasticamente per risparmiare il prezioso metallo. Facendo una stima grossolana, otteniamo che i sei grammi di oro varrebbero ai prezzi attuali circa 440 euro. I restanti 523 grammi di argento sfiorerebbero i 450 euro. In definitiva, un valore di quasi 900 euro.

Medaglia d’oro e compensi in denaro per atleti

Va da sé che una medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici possegga un valore effettivo (e affettivo) nettamente superiore. A proposito, le medaglie d’argento sono al 100% di argento e quelle di bronzo contengono una miscela di rame, zinco e stagno.

Tutto ciò non esaurisce il premio per gli atleti. Gli italiani ricevono undi 180.000 euro per ogni medaglia d’oro conquistata, di 90.000 euro per quella di argento e di 45.000 euro per quella di bronzo. Si considerino, infine, le entrate grazie agli. Gli atleti arrivati sul podio sono soliti ricevere offerte per contratti pubblicitari molto remunerativi e che spalancano spesso le porte alla popolarità.

