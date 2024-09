Sono numeri a dir poco spaventosi quelli che l’automotive sta affrontando nel nostro Paese. Ad agosto la debacle più pesante, ma c’è comunque la classifica che fa sorridere qualcuno, e stiamo parlando di Fiat e Dacia, che con Panda e Sandero riescono ancora a tenere botta e guidano la lista delle vendite. Andiamo quindi a vedere quali sono le auto che hanno venduto di più in Italia in questo mese di agosto appena terminato.

La Fiat regge l’economia del settore

Mentre l’Europa continua a spingere verso l’elettrificazione, molte aziende europe stanno facendo fatica a mantenere il passo con i competitor che arrivano dall’Asia, è il caso della Volkswagen che sembra ormai costretta a chiudere alcuni stabilimenti in Germania.

Anche in Italia le cose non vanno meglio, anzi per il mese di agosto si parla di numeri davvero preoccupanti, con un calo delle nuove immatricolazioni che ha superato il 13%. Insomma, il mercato auto è in caduta libera , ma comunque ladelle più vendute ci dice che nel mondo dell’automotive c’è anche chi fa un piccolo sorriso.

I numeri parlano chiaro, 69.121 auto immatricolate, con un calo netto rispetto allo stesso mese del 2023 del 13,4%. L’UNRAE, nello specifico il suo presidente Michele Crisci, ha chiesto l’intervento del Governo per sbloccare i 240 milioni di euro promessi per gli incentivi, al fine di rilanciare finalmente nel nostro Paese l’economia dell’automotive. E infatti, con la fine degli incentivi agosto si è rivelato essere disastroso per i numeri delle vendite. Le ibride reggono, mentre le auto diesel sembrano sparite. Discorso diverso per le GPL che ancora reggono il passo, mentre il Metano è scomparso.

Automotive, la classifica delle auto più vendute ad agosto 2024

Partiamo dalle auto ibride, ancora una volta a fare la parte del leone nella classifica delle auto più vendute di agosto, c’è la Fiat Panda.

Sono 3.325 le unità vendute, seguite dalla Toyota Yaris Cross, distanziata a “sole” 1.905 vetture. Completa il podio la Ford Puma con 1.648 auto vendute. Per quanto invece riguarda le auto a benzina, al primo posto abbiamo l’Opel Corsa con 1.407 esemplari, a seguire la MG ZS con 1.235 auto e dallacon 1.232. Passiamo ora alle diesel che, come abbiamo detto, stanno praticamene scomparendo sempre più con numeri in calo mese dopo mese.

Primo posto per la la Volkswagen Tiguan con 731 auto vendute. A seguire BMW X1 (700 unità) e Audi Q3 (662 vetture. GPL appannaggio di Dacia e Reanult, nello specifico la Sandero e la Duster che si prendono i primi due posti con 2.134 e 1.267 veicoli venduti. Per le elettriche abbiamo Tesla Model Y (376), la Volvo EX30 (263) e la BMW iX1 (155). Infine, chiudono le ibride con Cupra Formentor (320), seguita dalla Toyota C-HR (310) e la BMW X1 (132).

I punti salienti…