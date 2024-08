No, stavolta non se ne parla per Tom Cruise, è il caso di Sharon Verzeni ad aver fatto tornare in auge anche in Italia il movimento Scientology, per molti semplicemente la setta più ricca al mondo, per altri una religione come un’altra. Ma quanto costa effettivamente entrare a far parte di questo movimento e quanti soldi l’associazione riesce a mettere da parte tanto da essere considerata la più ricca del pianeta? Scopriamolo insieme.

Dalla cronaca al fatturato

L’omicidio di Sharon Verzeni ha catalizzato l’attenzione dei media.

Mentre si cerca il coltello, l’arma del delitto, le indagini ora si spostano sul possibile pusher, ma nessun dettaglio deve essere lasciato al caso. E ovviamente la curiosità morbosa degli appassionati di cronaca nera non trascura nemmeno le abitudini della stessa vittima, anche quelle forse più insignificanti. Se poi saranno invece decisive per le indagini, sarà solo il tempo a svelarcelo. Quel che è certo è che si è di nuovo puntato il dito contro Scientology, per molti, soprattutto in Italia, considerata la setta più ricca e famosa del mondo, mentre negliè riconosciuta religione a tutti gli effetti.

Da noi la cosa è abbastanza controversa, inizialmente arrivata negli anni 70 come movimento culturale e idealista, si è poi professato effettivamente come movimento religioso fino ad assumere anche in Italia il nome di Chiesa di Scientology. In realtà, il rumore mediatico da noi intorno a questa pseudo setta è abbastanza calato, non si parla più di personaggi come Tom Cruise o John Travolta, e nemmeno di Isaac Hayes e Lisa Marie Presley, giusto per accennare ad alcune celebrità che ne fanno parte. La morte della 33enne però ha messo nuovamente Scientology in auge. In realtà, le piste investigative sembrano già aver confutato tale indirizzo, ma il fascino verso questa particolare religione permane.

La setta più ricca del mondo

Diciamoci la verità, a un occhio prettamente razionale tutte le religioni o pseudo tali sono abbastanza strane e professano cose decisamente inverosimili.

Nei confronti di Scientology c’è sempre stata una particolare avversione, non solo in Italia, ma anche all’estero. Forse perché vista come una cricca di super ricchi che sembrano muovere i fili delle vite altrui, come una sorta di Massoneria insomma. Che sia comunque la setta più ricca del mondo, se il termine setta è adatto, è comunque un dato di fatto. Ma quanti soldi ha? Secondo un articolo anni 90′ del Nyt, Scientology incassa circadi dollari all’anno e possiede beni dal valore di 400 milioni. Wikipedia invece la classifica nella lista delle religioni più ricche e le dà un valore di 2 miliardi di dollari.

Intendiamoci, si tratta in effetti di bruscolini rispetto alle religioni più tradizionali. Per dare giusto un termine di paragone, la sola Opus Dei, che è una minuscola istituzione della Chiesa Cattolica, particolarmente chiacchierata e vista con biasimo durante il periodo de Il Codice Da Vinci, vanta un valore di 2,8 miliardi di dollari. In Italia i fedeli o simpatizzanti della setta più ricca del mondo sarebbero circa 300 mila, ma quanto costa entrare a far parte di Scientology? Sembra strano a dirsi, ma a quanto pare esiste un vero e proprio listino prezzi per ottenere per far parte del movimento. O meglio, le donazioni sono sostanzialmente volontarie, ma per seguire i corsi spirituali e ottenere dei particolari livelli e gradi, è necessario pagare. Si stima che per ottenere il livello di clear è necessario sborsare 25 mila euro, mentre per arrivare livello di OT VIII servono 250 mila euro.

