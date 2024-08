Anche i nostri personaggi di potere meritano di staccare per qualche giorno la spina. Dove vanno in vacanza i nostri politici? Ministri al vaglio di un po’ di relax prima di cimentarsi nella nuova stagione politica che senza dubbio farà sudare più di questo caldo afoso. Partiamo con il Presidente Sergio Mattarella, il quale bissa la scelta dello scorso anno e sceglie nuovamente Dobbiaco, in provincia di Bolzano per questi pochi giorni di ferie che si concede in questa bollente estate 2024.

La politica non riposa mai, anzi lo fa

Qualche cittadino virtuoso e particolarmente esigenze potrebbe obiettare che il ruolo del politico non può essere dismesso, nemmeno per qualche giorno. Ma in fondo, ricaricare le batterie per pochi giorni può essere salutare anche per il bene del Paese. Ed ecco che quindi anche i nostri rappresentanti politici si concedono qualche giorno di riposo per tornare poi in carica al Governo più pimpanti che mai, si spera. Abbiamo già detto del Presidente Mattarella, mentre la seconda piazza della nostra classifica non può che essere occupata dalla premier in carica, Giorgia Meloni. La nostra premier si fermerà 10 giorni in Salento, scegliendo la stessa destinazione dello scorso anno.

Anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha scelto la Puglia per le sue vacanze. Ora è già ospite della tenuta Li Reni di Bruno Vespa, mentre a breve si sposterà in montagna sempre con la sua compagna Francesca Verdini. Elly Schlein mantiene invece il riserbo sulle sue ferie estive, ma secondo indiscrezioni dovrebbe passarle a Lugano dalla sua famiglia. Matteo Renzi invece è al mare in Sardegna con sua moglie Agnese.

Politici in vacanza

Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali, va a Cortina d’Ampezzo. Nulla sappiamo invece dell’ex Premier Giuseppe Conte, se non che ha scelto di rimanere comunque in Italia.

I punti più importanti…

politici in vacanza, tra i nomi più noti della nostra scena sociale abbiamo Mattarella che passerà le vacanze a Dobbiaco, provincia di Bolzano;

la premier Giorgia Meloni trascorrerà invece 10 giorni in Salento;

anche Matteo Salvini ha scelto la Puglia, mentre Giuseppe Conte e la Schlein hanno mantenuto il riserbo sulle loro vacanze, anche se quest’ultima dovrebbe andare quasi certamente a Lugano.

Tutt’altra meta invece per il ministro Calenda, il quale ha scelto di passare qualche giorno di riposo in Turchia, a Istambul. Per quanto riguarda invece Daniela Santanchè la scelta è ricaduta sulla Versilia, a Pietrasanta, mentre i programmi delle sue ferie stabilivano che dopo ferragosto sarebbe invece andata a Cortina d’Ampezzo. Antonio Tajani non cambia la sua routine estiva. Come da tradizione ogni estate passa qualche giorno di relax nelle campagne di Fiuggi in provincia di Frosinone. Chiudiamo con, il quale ha programmato una doppia destinazione, prima in Sicilia e poi in Liguria.