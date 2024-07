Altro che crisi economica, l’ultimo World Wealth Report 2024 parla chiaro, i super ricchi in Italia sono in aumento, anzi stanno aumentando più di tutti gli altri Paesi d’Europa. Inoltre, a sorpresa, la percentuale di incremento super addirittura quella degli Stati Uniti. Naturalmente, ciò non significa che la crisi economica nel nostro Paese non ci sia stata, anzi probabilmente questo dato evidenzia ulteriormente la forbice che esiste appunto tra i cosiddetti super ricchi e i comuni mortali che spesso faticano ad abbinare il pranzo con la cena.

Il nuovo report

Come dicevamo, World Wealth Report 2024 ha rilasciato di recente il nuovo studio sui dati raccolti nel 2023 grazie alla consulenza Capgemini la quale ha raccolto i dati patrimoniali dei vari Paesi. A quanto pare, in termini di ascesa, il nostro Paese è quello che è andato meglio, facendo un vero e proprio salto da gigante. Si parla dell’8,4% di super ricchi in più rispetto all’anno precedente. Un dato che ci fa balzare addirittura al secondo posto nella classifica mondiale. Meglio di noi soltanto l’India. Ma cosa si intende per super ricchi? Come si ottiene questo privilegiato titolo economico? La risposta è semplice, si tratta dei milionari, ossia coloro che hanno un patrimonio in banca a sei zeri.

In generale nel mondo ci sono 22 milioni di super ricchi, ossia persone che hanno raggiunto il milione di euro sul proprio conto corrente. Come si spiega questo grande successo dei facoltosi nostrani? È lo stesso studio ad azzardare una spiegazione del fenomeno. Nel rapporto infatti si legge che il facoltoso trend del Vecchio Continente è motivato da “un’inflazione elevata ma in discesa, una lenta crescita dei Pil nazionali e un calo della domanda interna”. E già, perché oltre al dato nazionale, è bene evidenziare che tutta l’Europa ha mostrato in media un aumento dei suoi milionari andando a registrare un incoraggiante +4%.

Super ricchi, l’Italia non teme rivali

Mentre noi comuni mortali ci accontentiamo di uno stipendio modesto per pagarci le bollette o aspettiamo il Superbonus 120 per un’assunzione a tempo indeterminato, i super ricchi fanno a gara tra loro a chi ha il conto in banca più lungo. Se, come detto, per l’Europa l’inflazione ha giocato un ruolo decisivo, per il nostro Paese invece l’esplosione dei milionari si è avuta soprattutto per i rendimenti azionari e il grande ritorno del turismo. La Corte dei Conti però entra ancor di più nello specifico ed evidenzia che il boom di super ricchi nel nostro Paese può essere spiegato anche per l’introduzione nel 2017 del regime fiscale soft, ossia l’imposta sostitutiva da 100.000 euro sui redditi prodotti all’estero dai facoltosi imprenditori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Nel 2022 infatti ben 1136 paperoni hanno deciso di cogliere tale opportunità, trasformando l’Italia in un Paese particolarmente ambito appunto dai super ricchi. Ecco quindi spiegata la percentuale sopra citata. Se l’Italia registra l’8,4% di super ricchi in più rispetto all’anno precedente, non si può certo lamentare l’America, gli USA però si devono accontentare del 7,3% in più. Irraggiungibile invece l’India, che con il 12% di Paperoni in più si consolida al primo posto di questa speciale classifica. Fuori dal podio abbiamo invece la Francia con il 6,4%, mentre in perfetta media europea, ossia +4%, troviamo Svizzera e Danimarca.

I punti chiave…