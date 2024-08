Il mistero si infittisce, anzi no, sembra finalmente risolto. Finalmente spunta il nome del possibile compratore del Castello di Sammezzano. Di chi si tratta? Questo vero e proprio gioiello di arte e cultura sito in provincia di Firenze e da anni completamente abbandonato, sta ora per avere un nuovo padrone. Chi sarà il castellano? Scopriamolo insieme.

La notizia corre sui social

A svelare quello che sembrava un vero e proprio arcano, ci ha pensato lo stesso Save Sammezzano sulla sua pagina Facebook.

Secondo quanto riportato infatti è arrivata finalmente una proposta che riguarda l’acquisto del Castello di famiglia. Già dalla metà del mese era iniziata a circolare la voce che una importante famiglia facoltosa era interessata all’acquisto dello storico castello abbandonato. Ora Save ha deciso di svelare il mistero, secondo quanto dichiarato sui social infatti dietro i compratori ci sarebbe la facoltosa società Smz Srl, amministrata dae figlia dell’imprenditore fiorentino Giorgio Moretti.

La famiglia fiorentina Moretti è proprietaria della società interamente partecipata dalla HKC S.r.l. holding. Così Sammezzano ha annunciato la novità riguardo al noto castello toscano: “Ci è stato confermato che quest’operazione, che ha richiesto mesi di lavoro alla famiglia Moretti e ai suoi consulenti, è volta a ottenere l’intera proprietà per avviare quanto prima l’urgente risanamento per tutelare questa incredibile opera. Dalle prime informazioni emerge che il progetto di Ginevra Moretti e del padre, è stato elaborato con l’obiettivo del recupero e la sostenibilità di Sammezzano che prevede la valorizzazione ma anche la fruizione pubblica del parco e del piano monumentale dell’omonimo Castello”.

Castelli Sammezzano in vendita, svelato il compratore

Non ci sono più misteri dunque intorno al famoso castello fiorentino, la famiglia Moretti, nella figura di Ginevra, è pronta ad accaparrarselo. Il prezzo? Assolutamente top secret, ma scommettiamo che si tratti di una vera fortuna.

Del resto, la famiglia Moretti non è nuova a questo genere di operazioni, acquisti che poi ha fatto fruttare alla grande per aprire attività in diversi luoghi del Paese, come a Milano, Verona, Ascoli e Napoli. Altre info ci arrivano dallo stesso post di Save Sammezzano, il quale scrive: “l’Auspicabile acquisizione di Sammezzano da parte della famiglia Moretti non sarà un’operazione di natura meramente speculativa, ma comporterà risvolti positivi a beneficio della collettività, in special modo di tutti coloro che ritengono che Sammezzano debba essere tutelato, valorizzato e reso accessibile a chiunque voglia visitarlo”.

Ad ogni modo, la proposta d’acquisto è vincolata al fatto che il Castello detenga il mantenimento di una funzione pubblica nella sua parte monumentale. Si tratta dunque di una svolta importante per questo storico maniero, visto che risulta abbandonato da ormai 34 anni. Come dicevamo, ancora nulla di certo si sa sul costo dell’operazione, ma secondo indiscrezioni l’acquisto non dovrebbe esser inferiore ai 15 milioni di euro.

