Alla fine, per il ministro Sangiuliano si temeva il peggio e così è stato. Dopo le dimissioni arriva anche l’inchiesta. Il caso Sangiuliano continua a far discutere e ora l’ex ministro della cultura è indagato per peculato e. Con quali soldi sono stati pagati i viaggi e i soggiorni di Maria Rosaria Boccia che lo ha accompagnato negli ultimi mesi? Ad occuparsi dell’inchiesta è la Procura di Roma.

Di cosa è accusato il ministro?

Stavolta altro che chiave d’oro di Pompei, il ministro rischia di entrare in possesso di tutt’altre chiavi.

La denuncia è partita dal deputato e leader dei Verdi,, ma naturalmente fa fronte a tutto ciò che si è scatenato intorno alle rivelazioni della Boccia e al caso Sangiuliano che si è scatenato subito dopo. Secondo tale denuncia, la donna avrebbe partecipato ad attività istituzionali senza alcun titolo specifico che le permettesse di esserne appunto partecipante. Ma cosa comporta l’accusa di peculato? In questo caso le indagini dovranno stabilire se effettivamente la presenza della Boccia a viaggi e soggiorni vari legati all’attività politica dell’ex ministro, abbia comportato un’esborso da parte di quest’ultimo di soldi pubblici.

La connessione di Sangiuliano in diretta tv quindi non ha dissuaso tutti, e c’è ancora chi giustamente vuole vederci chiaro. Anche se l’ex ministro ha giurato di non aver attinto dai fondi pubblici, c’è da stabilire se la Boccia non abbia comunque beneficiato impropriamente di alcuni enti finanziato dal Governo. I viaggi in Puglia e Liguria sembrano quelli su cui maggiormente si concentrerà l’indagine, poiché gli organizzatori che li hanno ospitati erano appunto finanziati da enti pubblici.

Caso Sangiuliano, cosa rischia?

C’è poi da capire quanto le auto blu si siano adoperate per portare a zonzo la sua amante. La Boccia sembra ormai determinata a rovinarlo completamente, affermando che più volte le auto della sua scorta l’hanno accompagnata fin sotto casa e l’hanno prelevata per portarla a concerti ed altri grandi eventi.

Sangiuliano invece sminuisce dicendo che si trattava di pochi e brevi spostamenti. La seconda indagine invece riguarda rivelazione di segreto d’ufficio. È chiaro che invece in questo caso si tratta di informazioni che la Boccia non doveva conoscere, come ad esempio entrare a contatto con documenti riguardanti ile altre documentazioni di cui lei, in quanto normale cittadina, non doveva essere a conoscenza.

Mentre Sangiuliano querela la Boccai e le prepara una controdenuncia per diffamazione e altri reati, c’è intanto chi si chiede cosa effettivamente rischia ora l’ex ministro se i capi d’accusa verranno confermati dalla Procura di Roma. È presto per una sentenza e sarò necessario anche conoscere la gravità di alcune informazioni in possesso della Boccia, ma per quanto riguarda il peculato possiamo già fare qualche ipotesi. In base all’articolo 314 del codice penale sul peculato possiamo dire che il rischio comporta anche la reclusione fino a 10 anni. Nell’articolo in questione si legge: “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Riassumendo…